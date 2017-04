Bella Hadid: Saya Bangga Sebagai Muslim

Akun instagram Bella Hadid beberapa waktu lalu, dalam aksi protes terkait travel ban di New York.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Banyak hal yang dibicarakan tentang supermodel Bella Hadid belakangan ini. Mulai dari perpisahannya dengan musisi The Weekend di saat karier Bella sedang menanjak hingga perjuangan melawan penyakit Lyme Disease.

Kali ini perempuan bernama lengkap Isabella Khair Hadid yang merupakan brand ambassador sejumlah brand ternama ini terang-terangan menyebut dirinya bangga menjadi seorang muslim.

Sebelumnya, Hadid bersaudara yakni Gigi Hadid dan Anwar Hadid tidak pernah menyebutkan identitas agama mereka kepada publik.

Bella Hadid dan Ayahnya (Google)

Dikutip dari W Magazine, dalam sebuah wawancara bersama Porter Magazine Bella berbicara sebagai muslim dan masa lalu ayahnya yang awalnya adalah pengungsi muslim.

Ayah Bella, Mohamed Hadid, adalah seorang pengusaha real-estate kelahiran Nazareth dan pernah tinggal di Suriah dan Lebanon sebelum pindah ke Amerika pada usia 14 tahun.

“Dia adalah pribadi yang relijius dan selalu berdoa bersama kami. Saya bangga sebagai seorang muslim,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Bella, Gigi dan ibunya Yolanda Foster terlihat dalam aksi protes terkait travel ban di New York. Mereka membawa poster bertuliskan “We are all Hindus, Buddhists, Muslims, Atheists, Christians, Jews.”

Bella Hadid Akui Diirinya Muslim (Google)

Bulan lalu, sang kakak Gigi Hadid juga berbicara tentang keluarga mereka bersamaan dengan kemunculan dirinya sebagai wanita pertama yang muncul di sampul depan pada majalah fashion ternama Vogue Arabia.

Dalam foto tersebut, kekasih penyanyi muslim Zayn Malik ini mengenakan jilbab bertabur perhiasan. Pada 2015, dia mengunggah foto tangannnya yang memakai inai dengan caption “Half Palestinian & proud of it.” (*)

Penulis : Tiara Fatimah

Sumber : W Magazine