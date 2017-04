MK Tolak Gugatan Mualem

* Pemohon tak Miliki Kedudukan Hukum

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Aceh yang diajukan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan gugatan tersebut.

Putusan MK terhadap permohonan Muzakir Manaf-TA Khalid disampaikan pada sidang pleno MK di Ruang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/4).

Sidang dihadiri delapan hakim konstitusi, Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, anggota Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams.

Pada hari yang sama MK juga menyatakan penolakan terhadap permohonan sengketa pilkada yang diajukan pasangan calon wali kota/wakil wali kota Langsa Fazlun Hasan/Syahyuzar, pasangan T Raja Keumangan-Said Junaidi dari Nagan Raya, dan pasangan Fakhrurrazi-Mukhtar Daud SKH dari Aceh Utara.

Dengan demikian, dari sembilan gugatan pilkada yang dimohonkan ke MK, hanya tinggal Pilkada Gayo Lues yang belum diputuskan MK. Dijadwalkan, sidang lanjutan gugatan Pilkada Gayo Lues digelar pada 11 April 2017.

Terhadap ketentuan ambang batas perolehan suara seperti diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, menurut majelis, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tetap berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh.

Selain itu, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa UUPA merupakan lex specialis dari UU Nomor 10/2016 sebagai lex generalis, mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan lex specialis dan lex generalis di antara kedua undang-undang tersebut.

“Andaikata pun dalil pemohon benar, quo non, maka jika terdapat ketentuan dalam lex generalis (in casu UU Nomor 10/2016) tetapi tidak terdapat dalam lex specialis (in casu UU Nomor 11/2006), maka ketentuan dalam lex generalis tersebut menjadi berlaku,” demikian pendapat majelis.

Dengan penalaran demikian, sebut majelis, maka oleh karena UU Nomor 10/2016 mengatur tentang Pasal 158 mengenai ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh pemohon dianggap sebagai lex generalis, sedangkan UU Nomor 11/2006 yang oleh pemohon dianggap lex specialis tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka ketentuan dalam UU Nomor 10/2016 tetap berlaku.