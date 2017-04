Banteng Muda Kampiun

WAKIL Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi dan Sekum Asrov PSSI Aceh, Khaidir TM foto bersama dengan tim juara usai penutupan turnamen HUT Ke-32 Persena Cup di Lapangan Nanghroe Timu, Ulim, Kamis (6/4).

MEUREUDU - Skuadra Banteng Muda, Bandar Dua sukses menjadi kampiun usai membenam ambisi tuan rumah Persena FC Ulim dengan skor 2-0, dalam partai final Turnamen Sepakbola HUT Ke-32 Persena Cup di Lapangan Nanghroe Timu, Kecamatan Ulim, Kamis (6/4) petang. Usai laga puncak, turnamen tahunan tersebut ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi. Turut hadir, Sekretaris Umum (Sekum) Asprov PSSI Aceh, Khaidir TM, dan para undangan.

Atas kemenangan itu, Banteng Muda berhak menerima dana pembinaan Rp 10 juta plus trofi yang diserahkan Said Mulyadi. Sementara tuan rumah Persena FC Ulim harus puas menerima dana pembinaan Rp 5 juta plus trofi sebagai runner-up, yang hadiahnya diserahkan Sekum Asprov PSSI Aceh, Khaidir TM. Tak hanya itu saja, panitia pelaksana juga turut memberikan dana pembinaan bagi pemain tebaik yaitu Kurniawan dari kubu tuan rumah dengan jumah uang Rp 500.000 serta topskor Zul Azwar, juga dari Persena dengan uang Rp 500.000.

Sejak pluit kick-off melengking, kedua tim langsung memperagakan irama menyerang. Apalagi kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk keluar sebagai tim jawara. Terlebih bagi tuan rumah Persena FC Ulim dengan mengusung, Amiruddin, Nasir Tangse, Iqbal, Zul Azwar, dan Kurniawan.

Hanya saja, kekuatan tim tuan rumah dapat dipatahkan punggawa Banteng Muda Bandar Dua. Buktinya, lewat pemain bertalenta semisal Aulia, Faysuri, Arianto, Reza, Muammar, dan Reza, mereka bisa mendominasi permainan dengan sukses mengendalikan lini tengah. Alhasil, persis laga memasuki menit ke-15, striker Banteng Muda, Muammar berhasil menjebol gawang tuan rumah yang dikawal Amiruddin. Tak puas dengan gol pembuka, lima menit berselang sang kapten tim, Muammar kembali merobek jala Persena hingga membuat skor menjadi 2-0.

Ketinggalan 0-2, tuan rumah bangkit untuk memperkecil marka kekalahan. Sayangnya, ambisi mereka sirna sudah. Hingga turun minum, ambisi itu belum juga terwujud. Demikian juga halnya di babak kedua, hajatan untuk memperkecil skor belum tercapai dikarenakan kokohnya pertahanan tim Banteng Muda Bandar Dua.(c43)