Ayla Sudah Dapat Dipesan

BANDA ACEH - Mobil New Daihatsu Ayla yang telah mendapat ubahan baru sudah dapat dipesan warga Aceh dengan masa tunggu sampai satu bulan. Mobil murah ini diperkirakan dibandrol dengan kisaran Rp 130 jutaan sampai Rp 150 jutaan/unit on the road Aceh.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Aceh, Herizal SE Ak, Sabtu (8/4) menjelaskan dengan hadirnya Ayla berkapasitas mesin 1.200 cc 4 silinder, maka pilihan semakin banyak. Dia mengklaim, segudang fitur canggih disematkan di mobil satu ini yang berteknologi dual VVT-i.

Sedangkan Ayla bermesin 1.000 cc tiga silinder masih bermesin VVT-i. “Kami yakin, munculnya varian terbaru ini berharga terjangkau, tetapi tampilan lebih sporty, irit bahan bakar dan nyaman dikendarai, akan menambah minat warga Aceh memiliki mobil Daihatsu, termasuk pemilik pertama roda empat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bagi pemilik Daihatsu Ayla model lawas, bumper dengan wajah baru New Daihatsu Ayla dapat dipasang dengan pola ‘plug and play’. Disebutkan, perbedaan harga Jakarta dengan Aceh antara Rp 4 juta sampai Rp 10 juta/unit.

Herizal mengatakan harga resmi untuk on the road Aceh belum diumumkan, karena masih menyesuaikan dengan BBN-KB. “Daihatsu Ayla bermoto “Sahabat Seru” ini semakin keren, apalagi lebih bertenaga untuk mesin 1.200 cc,” tandasnya.(muh)