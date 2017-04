Beli Mobil Bonus Jok

* Berakhir Hari Ini

BANDA ACEH - Kesempatan mendapatkan bonus jok atau interior mobil dari Danish Car setiap membeli mobil Toyota berakhir pada hari ini atau Minggu (9/4). Pameran interior mobil digelar oleh PT Dunia Barusa bekerjasama dengan Danish Car di Suzuya Mall Seutui, Banda Aceh.

Azhar SE, Sales Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Sabtu (8/4) menyatakan animo masyarakat membeli mobil selama pameran tergolong tinggi. Dikatakan, sebanyak 104 unit mobil terpesan dari 3 sampai 8 April 2017 dan diperkirakan akan terus bertambah jelang penutupan pada Minggu (9/4).

“Selama pameran interior mobil ini, pesanan mobil terus berdatangan setiap hari, tetapi yang terbanyak tetap Avanza dan Veloz,” ujarnya. Dia menjelaskan Avanza-Veloz terpesan sebanyak 39 unit atau 37 persen dari total pesanan yang diikuti mobil LCGC Calya sebanyak 16 unit.

Dikatakan, untuk membawa pulang Avanza, cukup plotkan DP atau uang muka sebesar Rp 15 juta dengan cicilan Rp 5,5 juta/bulan selama 48 bulan. Namun, untuk mobil Calya, adiknya Avanza, DP yang ditetapkan lebih besar lagi, Rp 24 juta, tetapi angsuran lebih ringan, Rp 3,9 juta/bulan selama 48 bulan.

Azhar menyatakan pesanan mobil lainnya yakni Innova sebanyak 13 unit yang dapat dibawa pulang dengan DP sebesar Rp 44 juta dan angsuran Rp 7,3 juta/bulan selama 60 bulan. Kemudian mobil murah Agya sebanyak 7 unit, dengan DP Rp 18 juta dan cicilan Rp 3,6 juta/bulan selama 48 bulan.

Mini SUV, Rush juga terpesan 7 unit yang dapat dipesan dengan Dp 21 juta dan cicilan Rp 6,9 juta/bulan selama 48 bulan. Mobil lainnya yang terpesan 5 unit yakni Fortuner, kemudian Sienta berDP Rp 21 juta dengan cicilan Rp 6,7 juta/bulan selama 48 bulan dan Yaris berDp Rp 32 juta yang mendapat voucher belanja Rp 1 juta.

Mobil mini truk Hiluz Single Cabin terpesan 4 unit dan terakhir, NAV1 yang terpesan 1 unit. Azhar berharap pesanan mobil Maret sebanyak 291 unit dapat terlampaui sepanjang April 2017 ini, apalagi berbagai program menarik terus dikucurkan, seperti promo interior mobil yang berakhir hari ini.

Sebelumnya, Azhar menyatakan pameran yang dimulai pukul 10.00- 22.00 WIB itu juga dihadirkan Toyota All New Kijang Innova tipe V yang interiornya menjadi tipe Q atau varian paling atas. Ubahan kabin dikerjakan oleh Danish Car Interior dengan menggunakan kulit asli (leather) terbaik di dunia, Wollsdorf Leather.

Tetapi, sebutnya, seusai pameran ini, maka bonus interior dari Danish Car Interior tidak berlaku lagi. “Hanya sampai hari ini program promo bonus jok dan mulai Senin (10/4) tidak berlaku lagi,” ujarnya.

Peluncuran Agya

Selain itu, Azhar mengungkapkan tentang rencana peluncuran mobil Agya di Aceh seusai diluncurkan di Jakarta pada Jumat (7/4). “Kami akan mengundang para pelanggan dan media untuk melihat mobil Agya,” jelasnya. Disebutkan, calon konsumen dapat membooking Rp 5 juta untuk Agya sebelum diluncurkan.

Disebutkan, rentang harga Agya mulai dari tipe terendah, 1.0 E M/T yang dibandrol Rp 126,5 juta sampai tipe tertinggi, 1.2 G A/T TRD Rp 164,5 juta. Sedangkan sembilan tipe lainnya yakni untuk bermesin 1.000 cc yakni E A/T Rp 137,6 juta; G M/T Rp 133,75 juta; G A/T Rp 143,85 juta; G A/T TRD Rp 148,45 juta dan New Agya G M/T Rp 143,8 juta.

Untuk bermesin 1.200 cc yang merupakan model New Agya yakni G M/T Rp 146,9 juta, G M/T TRD Rp 151,5 juta dan G A/T Rp 160,1 juta. Dia menjelaskan peluncuran New Agya dilaksanakan pada bulan ini, tetapi tanggalnya belum dapat ditentukan, karena mobilnya belum masuk ke Aceh.(muh)