Masih Ingat Pemuda yang Nikahi Nenek 82 Tahun? Begini Nasibnya Sekarang

SERAMBINEWS.COM, KOTAMOBAGU - Suami Oma Marta Sofian Lohodandel (28) terlibat adu jotos dengan IM (48) di Tempat Tambal Ban Depan Minimarket di Perempatan Kelurahan Kotobangon Kotamobagu Timur, Jumat (7/4) Pukul 21.00 wita.

Sofian tersinggung dengan perkataan IM bahwa istrinya sudah tua.

"So kaweng deng bos so banya doi. Tapi istri so tua (sudah menikah dengan bos banyak duit, tapi istri sudah tua)," ujar Sofian menirukan saat melapor ke Polsek Urban Kotamobagu.

Memang terjadi adu jotos antara keduanya, dan IM kalah.

Namun pada akhirnya karena tidak terima kekalahannya, IM pulang ke rumah yang tak jauh dari lokasi mengambil pisau dan kembali langsung menikam Sofian.

Tak tau apa yang dibawa IM, Sofian kaget dan tak bisa menghindarinya.

Dia pun mengalami luka tikam sedalam dua centimeter di bagian dada kiri bawah dan luka gores di tangan kanan bagian dalam sepanjang 10 sentimeter.

Awalnya Sofian hanya lewat saja saat IM dan rekannya sedang minum minuman keras.

Sofian kemudian diajak minum miras. Sempat menolak namun karena menghargai Sofian pun minum miras sekitar dua gelas.

Beruntung rekan sofian dan IM tidak terlibat adu jotos. Mereka yang meleraikan Sofian dan IM.