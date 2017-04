Mualem Lantik KONI Langsa

LANGSA - Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf secara resmi melantik pengurus KONI Kota Langsa periode 2017-2021 di Aula Cakradonya BPKD Langsa.

Kepengurusan baru KONI Kota Langsa yang dilantik Muhammad Zulfri sebagai ketua umum, Burhansyah ketua harian, dan Ir Joni sebagai sekretaris umum.

Pada kesempatan itu, Mualem mengingatkan kepada pengurus KONI Langsa agar terus melaksanakan program pembinaan untuk mendukung peningkatan prestasi Aceh dalam PON 2020 di Papua. Karena, dalam PON 2016 di Jawa Barat, Tanah Rencong sukses masuk peringkat 17 dengan merebut 8 medali emas, 7 perak, dan 9 perunggu.

Di hadapan Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid yang turut hadir pada acara pelantikan tersebut, Mualem meminta agar Pemerintah Kota untuk dapat memberikan dukungan anggaran dalam rangka persiapan Pra -Kualifikasi PORA Tahun 2017, dan PORA 2018 di Aceh Besar.

“Melalui pembinaan yang terpogram, terencana dan selalu dievaluasi, diharapkan atlet dari Kota Langsa dapat mengharumkan nama Aceh di forum nasional dan internasional,” kata Mualem.

Menurut Mualem, olahraga dapat dijadikan sebagai jalan mengharumkan nama daerah dan bangsa. Ia memberi contoh semisal Brasil, dan juga Argentina, yang meskipun secara ekonomi negara tersebut tertinggal dari negara-negara eropa, tapi lewat sepakbola, marwah kedua negri cukup disegani dunia. “Pelatih harus sungguh-sungguh membina atlet, dan atlet harus yakin dalam latihan. Insya Allah, olahraga Aceh gemilang di masa depan,” pungkasnya.

Acara pelantikan ini dihadiri Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, Sekum M Nasir MPA, Wakil Sekretaris Dahlan, anggota DPR-RI, Muslim SH MM, Ketua DPRK Langsa, Burhansyah, Ketua KONI Aceh Timur, T Syahril, Wakil Ketua DPRK, HT Hidayat, pimpinan SKPK dan pengurus cabang.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Langsa, M Zulfri mengatakan, mereka sangat berkomitmen untuk menjadi tuan rumah di Pekan Olaraga Aceh (PORA) Tahun 2022 mendatang. Karenanya KONI setempat berharap restu dan persetujuan dari KONI Aceh untuk menjadi penyelengara.

Zulfri menambahkan, pada periode sebelumnya KONI Kota Langsa sudah tiga kali menyelenggarakan KONI Cup. Even itu bertujuan membina dan mencari atlet berbakat. “Selain itu, even itu juga sebagai persiapan diri KONI Kota Langsa, untuk menyelenggarakan even lebih besar lagi ke depan, dan jika memang diizinkan untuk melaksanakan tuan rumah PORA,” tegasnya.

Dukungan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur setiap cabor juga dibutuhkan, nilai Zulftri, mengharapkan kepedulian KONI dan Pemerintah Aceh ke depan. Terkait permintaan KONI Kota Langsa untuk menjadi tuan rumah PORA 2022, Mualem menegaskan, pihak KONI tidak keberatan atas permintaan tersebut.(zb)