Sang Legenda Kurt Cobain dan Hal-Hal yang Tak Terungkap Darinya

SERAMBINEWS.COM – Millenials, nama Kurt Cobain pasti tidak asing lagi bagi kamu. Vokalis band beraliran grunge, Nirvana ini memang sangat dikenal di era 80 hingga 90’an lewat karya-karyanya. Meskipun berada di puncak kejayaan, pria bernama lengkap Kurt Donald Cobain melakukan hal yang mengejutkan dalam hidupnya. Tepat 23 tahun lalu yakni pada 8 April 1994, dirinya ditemukan tewas bunuh diri.

Cobain memang dikenal sebagai pribadi tertutup. Tidak banyak hal yang terungkap dalam hidupnya. Dilansir dari berbagai sumber, serambinews.com mengumpulkan hal-hal yang tak terungkap dari pria kerap mengenakan kemeja flanel ini.

1. Saat masih kecil, Cobain gemar menggambar karakter-karakter kartun. Kamarnya dipenuhi oleh gambar-gambar Donald Duck, Mickey Mouse dan Aquaman.

2. Judul lagu yang populer hingga kini "Smells Like Teen Spirit" diambil dari sebuah obrolan antara Kurt Cobain dengan temannya, Kathleen Hanna. Kathleen menuliskan tulisan 'Kurt Smells Like Teen Spirit' di tembok apartemennya. ‘Teen Spirit’ adalah merk deodoran yang dipakai oleh kekasih Kurt Cobain.

3. Dalam sebuah jurnal yang ditulisnya, Kurt Cobain pernah menyebutkan kesakitan di bagian perut yang amat sangat. Hal inilah yang membuatnya selalu mengonsumsi heroin dalam jumlah banyak untuk menghilangkan rasa sakit.

4. Dua bulan sebelum meninggal, Cobain bersama Nirvana berada di Paris dan berpose untuk sesi pemotretan mendadak dengan fotografer Youri Lenquette. Dikutip dari bbc.com, Lenquette mengatakan foto-foto tersebut sangat berarti karena merupakan bagian dari mitologi romantis tentang Cobain. Dua puluh tahun kemudian, Lenquette memamerkan foto-foto tersebut. Banyak diantaranya yang belum pernah dilihat publik.

5. Pada usia 14 tahun, Cobain mengatakan kepada teman sekolahnya bahwa ia akan menjadi seorang musisi terkenal dan kaya, dan berakhir bunuh diri seperti Jimi Hendrix. Padahal Jimi Hendrix meninggal bukan karena bunuh diri.

6. Pada Juli 1993 Cobain dijadwalkan akan tampil dalam acara New Music Seminar di New York. Sebelum acara berlangsung, Cobain mengonsumsi heroin terlalu banyak sehingga membuat dirinya over dosis. Sang istri Courtney Love kemudian menyuntikkan Narcan dan memukul dadanya hingga Cobain tersadar dan bisa tampil.

7. Saat masih kecil Kurt Cobain memiliki teman khayalan yang bernama Boddah. Dia kemudian menyatakan bahwa kecanduannya terhadap heroin disebabkan oleh Boddah. Bahkan surat kematian Kurt Cobain dialamatkan untuk Boddah.

8. Kesuksesan Nirvana tampil di MTV Unplugged membuat Kurt Cobain ingin membuat album dengan nuansa akustik. Dia telah berdiskusi dengan vokalis grup band R.E.M yaitu Michael Stipe untuk menghilangkan unsur musik grunge yang selama ini dibawakannya.

9. Rekaman audio Kurt Cobain saat mengcover sebuah lagu milik The Beatles membuat banyak orang terkejut. Ternyata pentolan Nirvana itu pernah punya riwayat tak baik dengan Paul McCartney yang merupakan bassis The Beatles. Ia menyatakan tertarik dengan musik The Beatles tapi benci dengan Paul.

10. Salah satu penampilan paling ikonik Kurt Cobain adalah saat ia manggung dengan Nirvana di MTV Unplugged pada 1993. Setahun kemudian album versi Unplugged ini dirilis, tak lama setelah kematian Kurt Cobain. Selain itu bunga-bunga lilly yang tersusun di panggung Nirvana juga seakan menyiratkan misteri tersendiri. Bunga lilly identik dengan bunga kematian, seperti pertanda Kurt Cobain akan segera 'pulang'.

Meskipun telah tiada, Kurt Cobain sebenarnya tidak hanya meninggalkan banyak kenangan lewat musiknya. Ayah dari Frances Bean Cobain ini juga mengingatkan siapapun untuk jujur atas apa yang dirasakan.

Seperti penggalan lirik dalam lagu berjudul ''come as you are" yang berbunyi : “Come as you are, as you were, as I want you to be. As a friend, as a friend, as an old enemy”.