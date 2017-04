Terinspirasi Pahlawan Aceh Cut Nyak Dhien, Politikus Inggris Beri Nama ini untuk Putrinya

SERAMBINEWS.COM – Politikus Inggris, George Galloway dan sang istri, Putri Gayatri Pertiwi baru saja dikaruniai seorang anak perempuan pada 8 April 2017 lalu. Galloway menggunggah kebahagiaan mereka di media sosial dimana tampak dirinya dan istri tersenyum mendekap bayi mungil yang diberi nama cukup unik.

Dalam unggahannya, Galloway menuliskan : “Orla Dhien, the Gorton Galloway girl, born this morning by the grace of God and our miracle that is the #NHS Thanks to all well wishers,” tulisnya pada akun facebook pribadinya.

Orla Dhien adalah nama yang disematkan oleh pengarang buku Mr. Galloway Goes to Washington tersebut.

Orla, merupakan nama dalam bahasa Irlandia yang berarti “putri emas”. Nama ini sendiri cukup populer pada abad ke 12 di Irlandia.

Dhien sendiri berarti agama dan merupakan nama salah satu pahlawan wanita asal Aceh, Cut Nyak Dhien.

“Dhien (pronounced Deen) means religion and is also the name of Cut Nyak Dhien, the Indonesian woman freedom fighter,” tulis ayah dari ayah 5 anak ini. Foto tersebut diabadikan oleh salah seorang anaknya, Zein yang berumur 9 tahun.

Bayi perempuan tersebut lahir di St Mary’s Hospital Manchester, UK.

Dikutip dari thescottishsun.co.uk, Galloway juga mengatakan bahwa saat ini ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Orla lahir dengan berat 3,7 kg dan memiliki bola mata yang berwarna biru.

“Mother and baby doing well. 3.7 kg. Blue eyed beautiful baby girl. Profound thanks to the Midwifery led unit at St Mary's NHS Ward 47a,” sebut Galloway dalam cuitannya di sosial media.

Galloway menikah dengan Pertiwi (32), seorang antropolog yang merupakan wanita berdarah Indonesia pada April 2012.

Adapun Galloway lahir tahun 1954 di Irlandia. Ia pertama kali bekerja di pabrik ban Michelin sebelum menjadi Ketua Partai Buruh Skotlandia pada usia 26 tahun.

Setelah memenangkan kursi Glasgow Hillhead tahun 1987 , ia mendapat julukan "Gorgeous George".