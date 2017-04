Aberdeen University, UTU dan Unsyiah Jalin Kerja Sama

BANDA ACEH - Universitas Aberdeen Scotlandia, Inggris menjalin kerja sama bidang pendidikan kesehatan dengan dua Universitas di Aceh, Unsyiah Banda Aceh dan Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh Barat.

Informasi tersebut diterima Serambi dari Ketua Komisi VI DPR Aceh, Iskandar Daod, Senin (10/4). Menurutnya, delegasi dari Aberdeen University dijadwalkan tiba di Meulaboh, hari ini, Selasa (11/4) untuk memberi kuliah umum dan penandatanganan MoU kerja sama dengan UTU. “Pada 13 April dilanjutkan ke Unsyiah dengan agenda kuliah umum dan penandatanganan MoU antar-universitas khususnya Fakultas Kedokteran,” kata Iskandar yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRA.

Delegasi yang hadir pada kuliah umum dan penandatangan MoU adalah Ketua Fakultas Kesehatan Universitas Aberdeen Prof Siladitya Bhattacharya dan Prof Richard P.K Wells,(Dean of Transnationala Education and Dean of Middle East & Asian Affairs).

Iskandar menyebutkan, kunjungan delegasi Universitas Aberdeen merupakan inisiatif Komisi VI DPR Aceh untuk kemungkinan pertukaran mahasiswa kedokteran dan dokter untuk studi di bidang kesehatan.

Universitas Aberdeen dikenal sebagai universitas besar yang terkenal di dunia sebagai kampus yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dunia dalam berbagai bidang, dan juga telah melahirkan beberapa penerima nobel di bidangnya masing-masing.(nas)