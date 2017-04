Malayeka, Putri yang Ditunggu-tunggu Ahmad Albar dan Istri

SERAMBINEWS.COM - Vokalis band rock legendaris God Bless, Ahmad Albar (70) atau Iyek, sangat bahagia atas kelahiran anak keempatnya pada Minggu lalu (9/4/2017) di Jakarta.

Adik Iyek, yang tak bersedia namanya disebut, mengatakan bahwa Iyek sudah sejak lama ingin punya anak perempuan.

"Ya (dinantikan), alhamdulillah. Memang ditunggu-tunggu ya. Pak Ahmad seneng, he he he," ujarnya ketika ditelepon oleh Kompas.com pada Rabu (12/4/2017).

Apalagi, putrinya yang diberi nama Malayeka Shezan Albar itu merupakan anak pertama Iyek dengan Dewi Sri Astuti (33), yang menikah pada 2009.

"Kami sekeluarga seneng semua, gembira sekali. Ini kan juga anaknya pertama yang perempuan, yang lainnya kan laki semua," ujar adik Iyek lagi.

Malayeka lahir dengan bantuan operasi sesar di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/4/2017) pukul 12.19 WIB. Beratnya 4,06 kg dan panjangnya 50 cm.

Sebelum Malayeka lahir, Iyek sudah punya tiga anak laki-laki, yaitu Fauzi Albar, artis peran dan musik Fachri Albar, dan Fadli Albar, dari perkawinannya dengan artis peran Rini S Bono.

Iyek menikah dengan Rini pada 1978 dan bercerai pada 1994.