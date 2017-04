XL Axiata-Ericsson Ujicoba 5G Outdoor

BANDA ACEH - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bekerja sama dengan Ericsson Indonesia menyelenggarakan ujicoba teknologi 5G outdoor (luar ruangan) pertama di Indonesia. Penyelenggara ujicoba ini merupakan inovasi XL Axiata untuk mempersiapkan adopsi terhadap tren teknologi terbaru.

Kedua pihak sepakat ujicoba tersebut adalah bagian dari upaya untuk mempelajari lebih dalam mengenai seluk beluk teknologi 5G. Hal ini dalam rangka persiapan untuk implementasi teknologi jaringan tercanggih secara global pada tahun 2020 mendatang.

Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini dalam rilis yang diterima Serambi, Rabu (12/4) mengatakan ujicoba di luar ruangan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung keunggulan dari teknologi 5G. Teknologi 5G diklaim mampu menghadirkan kecepatan koneksi hingga 20 Gbps, jauh melebihi kemampuan teknologi 4G LTE yang baru sekitar dua tahun terakhir diimplementasikan di Indonesia.

Dian menyebutkan berbagai persiapan yang sudah dilakukan XL Axiata, sebagai bagian dari tahapan untuk mengimplementasikan teknologi 5G adalah yang pertama Spektrum, XL Axiata sudah menerapkan berbagai penerapan sejumlah teknologi guna meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum mulai dari Carrier Aggregation(CA), License Assisted Access (LAA), dan kini Modulasi LTE 256 QAM. XL sudah mulai menerapkan teknologi 4.5G 4x4 MIMO.

Kedua, Core yaitu XL Axiata sudah melakukan konvergensi jaringan dan IT dengan menerapkan teknologi Network Functions Virtualization (NFV). Ketiga, Transport, XL Axiata terus melakukan perluasan jaringan tulang punggung (back bone) fiber optik yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Dan Keempat, Ekosistem, XL Axiata juga terus secara aktif mendorong pemanfaatan akses Internet Wireless to the home kepada masyarakat, melalui layanan XL Go dan XL Home.

Uji coba yang dilaksanakan di halaman luar Grha XL, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan ini bertujuan antara lain untuk mendalami aspek teknis teknologi 5G, yang meliputi pemasangan antena radio, BTS serta uji coba teknis untuk perangkat baseband di jaringan XL Axiata. (una/rel)