Mifa Bersaudara Serahkan 230 Lembar Bantuan Baju Seragam Untuk Pelatihan

Laporan Dedi Iskandar | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Sebanyak 208 orang peserta Pelatihan Keterampilan Pemuda dan Sarana Pendukung Sosialisasi dan Publikasi Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat, mendapatkan bantuan baju seragam sebanyak 230 lembar yang diserahkan oleh PT Mifa Bersaudara melalui program pengembangan masyarakat (PPM) tahun 2017.

Penyerahan bantuan ini diserahkan oleh CSR, Media Relation, Land Acquisition Manager PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza dan diterima oleh Ir Shah Triza Putra Utama selaku Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat.

Media Relation PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza kepada Serambinews.com, Minggu (16/4/2017) mengatakan bantuan baju seragam ini diserahkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam rangka membangun kualitas SDM masyarakat, agar memiliki daya saing dan bisa merebut peluang kerja dan berwirausaha.

Selan itu, selama ini pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah program bagi masyarakat diantaranya seperti program beasiswa untuk pelajar Aceh Barat ke Sekolah Unggul Sukma Bangsa di Pidie, Program Mifa Mengajar, Program Mifa Goes To School, Program Mifa Goes To Campus, bantuan sarana prasarana pendidikan, membuat MoU dengan Universitas Teuku Umar dan masih banyak program lainnya.

"Harapan kami bantuan ini bisa bermanfaat dan mendorong peningkatan kualitas SDM generasi muda khususnya di Aceh Barat," ujar Azizon.