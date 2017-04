Persiraja Jamu Timah Babel

BANDA ACEH - Tim Persiraja akan mengawali partai perdana di hadapan publik sendiri. Lantak Laju langsung mengadapi PS Timah Babel dalam duel Liga 2 di musim 2017/2018 di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Minggu (23/4) malam.

Seperti diketahui, rekor Farizal Dillah dkk ketika bertemu PS Timah Babel terhitung mengesankan. Dari dua pertemuan dalam turnamen TSC musim lalu, Lantak Laju menang. Ketika di Lampineung, Muklis Nakata dkk menang telak 4-1. Sementara di Stadion Amir Dipati, gol tunggal Vivi Asrizal sukses membungkam mereka.

Dalam putaran pertama nanti, besutan kuarter WASA (Wahyu AW, Anwar, Sisgiardi, dan Akhyar Ilyas) ini akan bertindak empat kali menjadi tuan rumah. Kecuali PS Timah Babel--dulu PS Bangka--, skuad Lantak Laju akan menjamu PSMS Medan, Persih Tembilahan, dan Pro Duta Kota Medan.

Praktis, dalam pusingan kedua nanti, Fadhil Ibrahim dkk hanya tiga kali bermain di depan publik. Adalah menghadapi skuad PSBL Langsa, PSPS Pekanbaru, dan tim kaya raya yang bertabur bintang, 757 Kepri Jaya, Batam.

“Kita sudah siap untuk mengarungi ketatnya Liga 2 musim ini. Semua persiapan baik manajemen, panpel dan tim telah kita siapkan secara matang. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada tim, serta juga masyarakat,” sebut Dirut PT Persiraja, H Nazaruddin kepada Serambi usai rapat di kawasan Seutui, petang kemarin.

Langkah pertama pihaknya, lanjut Dek Gam--sapaan akrab Nazaruddin-- mereka segera melakukan negosiasi kontrak dengan pemain Persiraja. Bahkan, direncanakan Senin (17/8) malam, negosiasi terhadap nilai kontrak Muhammad Fani Aulia dkk akan dilakukan selepas mereka ikut latihan sore nanti.

Terlebih, kata Dek Gam, semua persyaratan pendaftaran pemain sudah disiapkan. Misalnya, pemain harus memiliki KTP, akte kelahiran dan ijazah, plus alih status sudah dituntaskan. “Semua sudah disiapkan. Nanti malam, pemain kita nego. Mudah-mudahan, besoknya draf kontrak mereka sudah bisa kirim ke PT Liga Indonesia Baru (PT LIB),” tegas pengusaha itu.

Pada kesempatan itu, ia juga mengumunkan susunan manajemen dari PT Persiraja. Di mana untuk posisi manajer tim musim ini akan dijabat Nazaruddin. Sementara untuk direktur teknik diberikan kepercayaan kepada mantan kapten Persiraja, Tarmizi Rasyid. (Baca susunan dari manajemen persiraja).

Kecuali itu, Dek Gam menginformasikan, bahwa untuk launching Lantak Laju akan digelar di sebuah hotel. Karena, seperti diketahui, kalau sebelumnya perkenalan pemain Persiraja selalu dilakukan di Stadion H Dimurthala, Lampineung.(ran)

jadwal putaran pertama

Minggu (23/4), Persiraja vs PS Timah Babel

Sabtu (29/4), PSBL Langsa vs Persiraja

Sabtu (6/5), Persiraja vs PSMS Medan

Sabtu (13/5), PSPS vs Persiraja

Sabtu (20/5), Persiraja vs Persih

Sabtu (8/7), Kepri Jaya vs Persiraja

Sabtu (15/7), Persiraja vs Pro Duta

struktur manajemen persiraja

Dirut : H Nazaruddin

Direktur Teknik : H Tarmizi Rasyid

Direktur Keuangan: Razami

Sekretaris Umum : Rahmad Jailani

Wakil Sekretaris : Indra Gunawan

Manajer : Nazaruddin

Wakil Manajer : Samsul Bahri

Bendahara : Miswar

Pelatih : Anwar

Akhyar Ilyas

Sisgiardi

Wahyu AW