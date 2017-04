Unsyiah Kembangkan Sepeda Air

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengembangkan sepeda air (water bike) yang akan diikutsertakankan dalam ajang lomba Water Bike Competion tingkat nasional, yang diselengarakan oleh Himpunan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada 28-30 April, di Surabaya, Jawa Timur.

Tim water bike Unsyiah yang akan mewakili Aceh ke ajang nasional ini membuat project pengabdian mahasiswa yang berbasis kebutuhan, dan aplikasi ke masyarakat. Tim tersebut langsung didampingi oleh dosen pembimbing project, Akhyar ST MP MEng.

Dalam rilis yang diterima Serambi, Senin (17/4), Akhyar mengatakan water bike yang didesain oleh mahasiswa Teknik Mesin Unsyiah ini dikembangkan dengan tujuan sebagai kendaraan darurat dalam mengevakuasi masyarakat yang tenggelam di danau, laut, sungai maupun saat bencana banjir. Sepeda air merupakan gabungan dari perahu jenis catamaran dan sepeda. Sepeda air mempunyai fungsi yang sama dengan sepeda yaitu pedal, gear, frame, stang, dan lainnya. Tetapi tenaga yang diperoleh adalah dari dayungan pengemudi melalui sebuah pedal ke kincir atau propeller.

Ia menambahkan selain untuk keperluan saat bencana, sepeda air juga dapat digunakan untuk wisata danau dan laut, serta membersihkan sampah disepanjang aliran sungai Krueng Aceh dan Krueng Daroy yang membelah kota Banda Aceh.

“Pengembangan sepeda air ke depannya juga diharapkan dapat mendukung pariwisata Aceh yang berbasis sungai, dan tentunya pengembangan-pengembangan produk water bike berikutnya tetap menggunakan material bekas dan ramah lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah,” sebutnya.

Akhyar menjelaskan sepeda air sudah banyak dikembangkan, namun sepeda air yang dikembangkan oleh mahasiswa Teknik Mesin Unsyiah ini terdiri atas dua kincir atau dinamai water bike double blade system. As dudukan kincir didesain berada diatas permukaan air kira-kira 10 centimeter diatas permukaan air.

Hal ini bertujuan agar as kincir tidak terganggu oleh sampah yang berupa tali atau plastik panjang, sampah tersebut apabila melilit pada as penggerak akan macet atau berhenti. Jika as berada di dalam air terdapat beberapa kelemahan yaitu as-nya mudah terkorosi, mudah tersangkut sampah, dan susah dibersihkan dari sampah. Terdapat dua pelampung yang membuat sepeda air mengapung di atas air. Pelampung tersebut terbuat dari bahan setereofoam yang dilapisi dengan plat tipis dari aluminium.(una)