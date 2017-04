Jangan Lewatkan, Konser Musik Perdana di Hutan Pinus Lhoknga!

Laporan Eddy Fitriady I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Lozca Fest, even perayaan ulang tahun ke-8 OZ Radio Banda Aceh tampil beda.

Showcase musik bertema "Music Meets Wild Life" ini digelar di hutan pinus, Pantai Cemara Lhoknga, Aceh Besar, Minggu (23/4/2017). Ini konser musik perdana yang berlatarkan hutan di Aceh!

Hal itu disampaikan Koordinator Lozca Fest, Ridha kepada Serambinews,com kemarin. Menurutnya, para musisi Indie tanah air dipastikan hadir pada acara ini.

Pengunjung akan dihibur dengan penampilan 9 kelompok musisi yang mewakili beragam jenis musik, mulai dari pop, rock, EDM, hingga metal.

Datang dari Ibu Kota, kelompok musik Elephant Kind, Penerbang Roket, dan Dipha Barus akan menyapa para pendengarnya di Aceh dengan karya musik terbaiknya.

"Acara akan dibuka dengan penampilan kelompok musik pop alternative asal Kota Medan, Shadowplay," kata Ridha.

Tak kalah seru, band-band terbaik Aceh juga ikut memamerkan karyanya di Lozca Fest! Sebut saja Killa The Phia, Threemor, Sway, My Chicken Robot, dan Rabbit Has The Miracle akan menyemarakkan even kawula muda ini.

"Sambil menunggu artis favoritnya tampil, pengunjung juga bisa menikmati arena menarik lainnya di sekitar panggung," ujar Ridha. Arena tersebut yaitu eat & hits (Area food truck dan minuman), style or die (area berbagai distro lokal & handycraft), Merch-on (booth merchandise dari band-band pengisi acara), Lozca Land (area games seru yang bisa diikuti pengunjung), Art Instalation oleh Akar Imaji, serta intense stage dan booth kreatifitas dari komunitas Go A Head People Banda Aceh.

Dikatakan, untuk datang ke acara keren ini, pengunjung cukup membeli Lozca Kit sebagai tanda masuk seharga Rp 80.000, di KIT BOX yang tersebar di Kota Banda Aceh yaitu Rocket Store, Tanabata Coffee, Redinesh Coffee, Waroeng Blegh, Sugar Sop Buah, serta OZ Radio Banda Aceh yang beralamat di Komplek Perkantoran Townsquare no 10, Lampineung.

Menurutnya, Lozca Kit dilengkapi dengan peta lokasi, rundown acara, wristband tanda masuk, dan voucher diskon belanja senilai Rp 20.000, yang bisa digunakan di lokasi acara. "Tunggu apalagi, buruan dapatkan Lozca Kit dan jadi bagian dari Lozca Fest, showcase musik di hutan pertama di Aceh," ajak Ridha. (rel/*)