Mirip Nama Makanan, Begini Arti dari 5 Idiom Bahasa Inggris Ini

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Meskipun namanya mirip makanan, millenials bukan berarti idiom-idiom ini bisa kamu gunakan saat berada di rumah makan.

Sebab, artinya sangat jauh kaitan dengan lapar, rasa atau jenis makanan. Berikut idiom yang bisa kamu gunakan percakapan sehari-hari dan menambah vocabulary kamu.

1. Piece of Cake

Dalam penggunaan kalimat tertentu, idiom ini kerap dijumpai. Tapi ini artinya bukan sepotong kue melainkan sesuatu yang mudah. Jadi idiom ini bisa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang mudah dilakukan. Untuk penggunaan dalam kalimat misalnya : The math test was a piece of cake yang berarti soal matematika itu sangat mudah.

2. Have Bigger Fish to Fry

Jangan kira idiom ini akan disemat dalam kalimat ketika seseorang pulang memancing hanya karena ada kata fish yang berarti ikan. Jika kamu harus menunda seuatu kegiatan atau membatalkan janji bisa menggunakan idiom ini. Have bigger fish to fry berarti ada keperluan lain yang sangat penting atau mendesak.

3. Walk on Eggshells

Memang agak sulit untuk menyenangkan semua orang. Idiom ini bisa digunakan ketika kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak ingin mengecewakan siapapun. Sebagai contoh : I have been walking on eggshells around my best friend.

4. Hard Nut to Crack

Idiom ini biasa digunakan ketika seseorang sedang berada dalam keadaan yang sulit atau menghadapi orang yang sangat susah untuk diajak kerjasama. Hard nut to crack bisa berarti keadaan atau masalah yang sulit. Di beberapa kalimat ini juga bisa berarti orang yang sangat susah untuk diajak bekerjasama.

5. Like Two Peas in a Pod

Kalau dalam bahasa indonesia, ungkapan ini mirip dengan sebutan “bagai pinang dibelah dua”. Dalam bahasa inggris, idiom like two peas in a pod berati sangat mirip.