Dipha Barus Bicara Soal Aceh : Ini tuh Rasanya kayak "Love at The First Sight"

Laporan Tiara Fatimah I Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Musisi Electronic Dance Music (EDM), Dipha Barus mengaku merasakan jatuh cinta pertama kali datang ke Aceh. Hal ini disampaikannya kepada serambinews. com, Minggu (23/04/2017).

"Gue tuh pas nyampe sini (red: Aceh) merasakan perasaan yang sentimentil. Pas tadi jalan ke venue, terus pas nyampe ngeliat bukit dan laut. Wah, berasa love at first sight," ujarnya usai tampil di Lozca Fest.

Dia pun mengatakan respons para penonton luar biasa. "Wah! Semuanya keren. Eneginya luar biasa. Saya bersyukur sekali bisa main ke Aceh," katanya.

Ditanya kapan akan main ke Aceh lagi, DJ terbaik Indonesia versi salah satu majalah musik ternama ini mengaku akan kembali ke Aceh. "Ada event atau tanpa event, gue akan balik ke Aceh lagi, insyaallah. Rasanya pengen tinggal di sini aja," katanya sambil tersenyum.

Dalam aksinya, Dipha Barus membawakan beberapa musik milik musisi ternama diantaranya "That's What I Like" milik Bruno Mars dan "Summer" milik Calvin Harris.

Tak lupa, musisi kelahiran 1985 yang musiknya kerap diilhami oleh suasana alam dan kekayaan budaya di Indonesia salah satunya Tari Saman Aceh ini juga membawakan single terbarunya "All Good" dan "No One Can Stop Us" .

Dalam penampilannya, Dipha Barus sempat berkolaborasi dengan grup perkusi lokal Fakultas Teknik Unsyiah, Koper Bekas yang apik memadukan perkusi dengan hentakan musik EDM.

Seperti diketahui, Dipha Barus adalah salah satu line up pada acara Lozca Fest, even perayaan ulang tahun ke-8 OZ Radio Banda Aceh.

Showcase musik bertema "Music Meets Wild Life" ini digelar di hutan pinus, Pantai Cemara Lhoknga, Aceh Besar, Minggu (23/4/2017). Ini merupakan konser musik perdana yang berlatarkan hutan di Aceh.

Datang dari ibu kota, kelompok musik Elephant Kind, Penerbang Roket, dan Dipha Barus. Acara dibuka dengan penampilan kelompok musik pop alternative asal Kota Medan, Shadowplay.

Tak kalah seru, band-band terbaik Aceh juga ikut memamerkan karyanya seperti Killa The Phia, Threemor, Sway, My Chicken Robot, dan Rabbit Has The Miracle.