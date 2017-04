ZAKARIA Saman alais Apa Karya menyambut baik rencana Irwandi Yusuf yang ingin mempersatukan semua partai politik di DPRA untuk bersama-sama membangun Aceh ke depan. Namun, ia kurang yakin, apa yang direncanakan itu berjalan mulus, Begitupun, ia akan menunggu rencana itu dan melihat hasilnya nanti.

Apa Karya tadi malam secara khusus dimintai tanggapannya terkait hal itu. Dihubungi Serambi melalui telepon genggam, Apa Karya tetap seperti biasa, memberikan pernyataannya dengan ciri khas bahasa Acehnya yang cukup kental.

“Hai nyan jroh that, tapi ek koeng nyan, peu ek meusaboh, meunyoe pakat dumpeu pakat. Tapi maken rame digabong, maken karu (Itu baik sekali, tapi apa kuat itu, apa bersatu, kalau sepakat semuanya sepakat. Tapi makin ramai yang gabung, makin ribut),” kata Apa Karya.

Pendapat itu diutarakan Apa Karya cukup beralasan, karena selama ini katanya, para politisi di negeri ini jarang sekali yang mengedepankan national interest (kepentingan nasional). Semuanya kata Apa Karya, selalu mengedepankan kepentingan pribadi, menurutnya jika ramai-ramai mengedepankan kepentingan pribadi maka tentu akan selalu ribut.

“Ureung geutanyoe hana pike national interest, dipike keu droe jih sagai, yang dipike national of pruet. Makajih lon hana yakin, tapi tanyoe tadukung, nyan langkah yang get (Orang kita tidak pikir national interest, hanya pikir untuk diri sendiri saja, yang dipikir national of pruet. Makanya saya tidak yakin, tapi kita dukung, itu langkah yang baik),” ujar Apa Karya.

Calon gubernur Aceh nomor urut 2 pada pilkada lalu ini mengharapkan, semua elite politik Aceh benar-benar bekerja untuk menyejahterakan masyarakat Aceh ke depan. Ia sendiri mengaku siap mengawal jalannya pemerintahan ke depan, demi Aceh yang lebih sejahtera di masa mendatang.

“Peu yang ka direnca ka get, tapi takalon hasil jih singoh. Loen hana komen jioh that dilee, entek takalon hasil dilee (Apa yang sudah direncanakan itu bagus, tapi kita lihat hasilnya besok. Saya tidak mau komentar terlalu jauh, nanti kita lihat hasil dulu),” pungkas Apa Karya. (dan)