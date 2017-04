Tim Lanal A Juara Lomba Dayung SMF

SABANG - Tim tim perahu karet dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Sabang, yaitu tim A dan tim B keluar sebagai juara I dan II pada lomba dayung Sabang Marine Festival (SMF) III yang memperebutkan piala Danlanal Sabang. Kedua tim tersebut berhasil mengalahkan 25 lawan tangguh lainnya pada final lomba dayung di kawasan dermaga Lanal Sabang, Minggu (23/4) sore.

Sementara juara III direbut Tim KPPBC (Bea dan Cukai) Sabang, harapan I Tim Pabsi, harapan II Tim Pulo Rondo dan Harapan III Tim Yacht A. Lomba dayung itu, merupakan rangkaian event Sabang Marine Festival III 2017.

Tim Lanal A dan B berhasil meninggalkan lawan-lawannya. Sementara Tim Pabsi Sabang harus menelan pil pahit karena dikenakan sanksi diskualifikasi akibat arah boat karet mereka dua kali masuk ke jalur lawan. Danlanal Sabang, Kolonel Laut (P) Kicky Salvachdie mengatakan, perlombaan dayung Danlanal Cup ini merupakan even kedua kalinya dilaksanakan oleh Lanal Sabang. “Sebelumnya even ini dilaksanakan pada Hari Armada. Imi even kedua Danlanal Cup,” ujarnya.(az)

Sementara Deputi Komersial dan Investasi, Syafruddin Chan yang didampingi Ketua Panitia Sabang Marine Festival, Fauzi Umar mengatakan, lomba dayung ini merupakan hasil kerja sama antara BPKS dan Lanal Sabang. Menurutnya, perlombaan melibatkan yachters ini untuk meyakinkan para yachters bahwa warga menerima mereka.(az)