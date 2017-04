Hanura Aceh Reposisi Pengurus

* Pendatang Baru Diharap Bisa Jadi Mesin Baru Partai

BANDA ACEH - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Aceh mereposisi kepengurusan partai tersebut jelang pemilu 2019. Sejumlah nama baru yang hijrah dari partai lain pun turut menghiasi struktural kepengurusan partai, dan dinilai bisa menjadi ‘mesin baru’ untuk mendulang suara pada Pemilu Legislatif mendatang.

“Reposisi ini untuk kematangan partai dan memperkuat kinerja partai serta struktur partai. Kita dudukan orangnya yang istilahnya the right man on the right place (menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya), karena selama ini posisi pengurus masih kurang pas,” kata Ketua DPD Partai Hanura Aceh, Syafruddin Budiman kepada Serambi, Selasa (25/4) melalui telepon.

Reposisi itu, ulas Syafruddin, sudah jauh-jauh hari direncanakan sebagai persiapan menyambut Pileg 2019. Kebetulan, dalam beberapa waktu lalu, ada sejumlah pengurus partai lain hijrah ke Partai Hanura. Salah satu perpindahan tokoh partai yang menyodot perhatian adalah pindahnya Sekretaris DPD Demokrat Aceh, Miryadi Amir ke Hanura Aceh.

Sejumlah nama-nama baru itu dimasukan ke dalam daftar kepengurusan baru dan sudah di-SK-kan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Hanura, DR Oesman Sapta dan Sarifuddin Sudding SH MH pada 6 April 2017. Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor SKEP/020/DPP-HANURA/IV/2017. Tapi, Syafruddin belum tahu kapan dilaksanakan pengukuhan. (Baca: Ini Nama-Nama Baru)

“Kebetulan yang bergabung adalah teman-teman lama saya dan saya cukup kenal mereka semua. Dengan masuknya mereka menjadi energi baru bagi partai dan terbarukan. Ini mesin baru untuk menuju 2019. Saya sangat senang, semangat saya merasa muda lagi. Dan yang masuk kebanyakan juga yang muda,” ujar Syafruddin sambil tertawa.

Pria yang akrab disapa bang Saf Panton ini juga mengingatkan kadernya untuk terus bekerja secara maksimal jelang Pileg 2019. Ia mengatakan, pasukan baru yang ada di partai harus menjadi penyemangat semua kader dalam meningkatkan kinerja partai agar Hanura mendapat tempat yang tepat di tengah masyarakat Aceh.

“Dengan adanya pasukan baru, maka kinerja partai harus terus ditingkatkan. Apalagi Ketua Bapilunya (Fauzan Febriansyah) masih muda dan energik, kerja siang malam. Saya haqqulyakin (kinerja partai bisa ditingkatkan jelang pileg 2019),” demikian Ketua DPD Partai Hanura Aceh.

Ketua DPD Partai Hanura Aceh, Syafruddin Budiman juga menyampaikan bahwa target partainya pada pileg mendatang tidak muluk-muluk. Ia hanya menargetkan satu daerah pemilihan (dapil) yang ada di Aceh bisa mendapat satu kursi, baik itngkat DPR RI, DPRA, maupun DPRK se Aceh. “Target partai tidak muluk-muluk. Satu dapil satu kursi saja. Dua dapil DPR RI ya dua kursi,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini partainya belum membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) karena masih menunggu arahan DPP. Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa partainya akan menerima siapapun putra putri terbaik Aceh yang akan mendaftar menjadi caleg 2019. Ia berharap pileg mendatang partainya bisa menjadi partai peraih suara terbanyak.

Safruddin mengungkapkan bahwa hasil Pileg 2014, Partai Hanura berhasil meraih 28 kursi tingkat DPRK di seluruh Aceh. Hanura berjaya di Kabupaten Aceh Tenggara dengan raihan 5 kursi. Tetapi, untuk DPRA dan DPR RI, partai besutan Wiranto ini tidak memperoleh kursi.

Kendati demikian, partai ini berhasil mengukir sejarah setelah mengantarkan kadernya menjadi Bupati Aceh Tenggara terpilih hasil pilkada 2017, Raidin Pinim-Bukhari. Pasangan ini diusung oleh Hanura, PPP, PKB dan PNA.(mas)