Kopi Arabika Gayo Resmi Miliki Merek Kolektif Uni Eropa

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Kopi Arabika Gayo telah diakui secara resmi oleh Uni Eropa sebagai satu merek dagang seiring dengan terbitnya sertifikat registrasi merek kolektif kopi tersebut.

Sertifikat Merek Kolektif Kopi Arabika Gayo diserahkan oleh Plt Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Aidir Amin Daud kepada Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, Rabu (26/4/2017) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut, dirangkai dengan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2017 dan Forum Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2017 yang kali ini mengangkat tema "Kekayaan Intelektual untuk Indonesia yang Inovatif".

Bersamaan dengan penyerahan merek kolektif Kopi Arabika Gayo juga diserahkan produk Indikasi Geografis Sawo Sukatali Sumedang (Jawa Barat), Kopi Robusta Empat Lawang (Sumatera Selatan), Tenun Ikat Sikka (Nusa Tenggara Timur), Duku Komering (Sumatera Selatan) dan Kopi Arabika Kerinci (Jambi).

Kabag Humas Aceh Tengah, Mustafa Kamal menyebutkan, sertifikat merek kolektif Uni Eropa Kopi Arabika Gayo diterbitkan oleh Office For Harmonization in the Internal Market (OHIM) dengan nomor registrasi 014330484 tertanggal 26 Oktober 2015.

"Salinan sertifikat registrasi merek kolektif sebelumnya sudah pernah kita terima, dan kali ini adalah penyerahan secara resmi dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Mustafa dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Rabu malam.

Mustafa menjelaskan, registrasi merek kopi Gayo di Uni Eropa merupakan satu tahapan untuk selanjutnya menunggu proses penerbitan sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo dari Uni Eropa. (*)