Mitsubishi Tawarkan Kredit Lebih Murah

* Dalam Showroom Even Besok

BANDA ACEH - Dealer Mitsubishi terbesar di Banda Aceh, PT Darussalam Berlian Motor menggelar even menarik khusus bagi kostumer di dealer tersebut Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Aceh Besar, besok, Kamis (27/4). Showroom Even bernama Week of Women (WOW) itu dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Pimpinan Dealer PT Darussalam Berlian Motor, Willy Setyawan kepada Serambi kemarin mengatakan pihaknya mengundang seluruh kostumer Mitsubishi di Aceh untuk meramaikan even itu. Selain aneka hiburan, juga ada hadiah dan souvenir, serta transaksi penjualan produk terbaik dari Mitsubishi.

“Lewat acara ini, kami ingin lebih dekat dengan kostumer setia Mitsubishi di Aceh,” kata Willy, seraya menyebut bagi kostumer yang beruntung, akan mendapatkan doorprize menarik yaitu satu unit Mini Home Theater.

Ditambahkan, pihaknya menawarkan paket kredit yang lebih murah, bekerja sama dengan Adira Finance dan Dipo Finance. Paket tersebut dikhususkan untuk pembelian mobil tipe Colt T120SS, L-300, dan Triton Single Cabin 4x4.

Selain itu, PT Darussalam Berlian Motor juga memberikan general check up mobil gratis dan voucher sebesar Rp 100 ribu-150 ribu bagi pelanggaan yang membeli sparepart. “Voucher tersebut bisa dipakai di semua dealer Mitsubishi, syarat dan ketentuannya berlaku,” jelas Willy.

Untuk bisa bergabung dalam even menarik tersebut lanjutnya, kostumer diharapkan menghubungi supervisor wiraniaga Mitsubishi, yaitu Ramadhan (081362807420), Safrizal (085260630411), Sabirin (085260404003), Jamil (082160238300), Sari (085372393838), dan Icha (082362991649). (fit)