Empat Tim Futsal Berlaga di Semifinal Pionir VIII

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWSCOM.COM, BANDA ACEH - Laga babak delapan besar cabang futsal Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (PIONIR) VIII 2017 sudah tuntas dipertandingkan di Lapangan Futsal Fairplay, Seutui, Banda Aceh, Sabtu (29/4/2017) siang.

Babak delapan besar itu diikuti tim UIN Bandar Lampung, UIN SGD Bandung, UIN Surabaya, IAIN IB Padang, UIN Suska Riau, IAIN Palu, IAIN Padang Sidimpuan, dan UIN Makassar.

Babak Semifinal diisi oleh UIN Suska Riau, IAIN Palu, UIN Surabaya dan UIN Makassar. “Semifinal akan berlangsung pukul 14.00 wib siang ini,” ujar Ketua Asosiasi Futsal Aceh (AFA), Bardan Sahidi.

Dalam babak semifinal itu, hanya satu tim Pulau Sumatera yang masuk yakni UIN Suska Riau yang akan menantang UIN Surabaya, petang ini. (**)

Hasil babak delapan besar:

UIN Bandar Lampung 0 vs 4 UIN Suska Riau

UIN SGD Bandung 1 vs 5 IAIN Palu

UIN Surabaya 7 vs 1 IAIN Padang Sidimpuan

IAIN IB Padang 3 vs 9 UIN Makassar

Laga semifinal:

UIN Suksa Riau vs UIN Surabaya

IAIN Palu vs UIN Makassar