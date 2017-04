Zubirani, Juara Hifzhil Quran 30 Juz Nasional

MEMANG belum banyak yang mengenal sosok sederhana bernama Zubirani, alumni Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar ini. Remaja kelahiran 19 tahun lalu di Gampong Teupin Ara, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, ini adalah putra dari pasangan Supriadi dan Absah telah menorehkan prestasi gemilang dalam bidang hifzhil (hafalan) Quran, baik di tingkat Propinsi Aceh maupun tingkat Nasional.

Prestasi gemilang yang diraih mahasiswa Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LIPIA) Banda Aceh ini berawal ketika ia terpilih menjadi salah seorang penerima beasiswa penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk belajar tahfizh pada Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Pagar Air dibawah asuhan Ustaz Sualip Khamsin. Dengan semangat pantang menyerah akhirnya Zubirani berhasil menghafal Alquran sampai 30 juz di Ma’had tersebut dalam usia yang relatif masih muda.

Atas kemampuannya itu, Zubirani selanjutnya diminta untuk mengabdi pada MUQ Pagar Air sebagai guru tahfizh. Usaha keras serta istiqamah dalam menghafal Quran itulah kemudian mengantarkan Zubirani meraih berbagai prestasi pada event Musabaqah Hifzhil Quran, baik tingkat Provinsi Aceh maupun Nasional. Pada tahun 2013 Zubirani berhasil menjadi hafiz terbaik golongan 20 juz tingkat Provinsi Aceh di MTQ Aceh di Kota Subulussalam.

Pada tahun yang sama pula ia terpilih mewakili Aceh pada Tingkat Nasional di Belitung. Dua tahun kemudian ia juga memperoleh juara harapan pada MTQ Provinsi Aceh golongan 30 juz. Prestasi puncak Zubirani adalah memperoleh juara pertama Hifzhil Quran 30 juz pada Musabaqah Hifzhil Quran Wal Hadits antar pondok pesantren se-Indonesia mewakili MUQ Pagar Air yang diadakan oleh Keduataan Arab Saudi beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dengan prestasi tersebut pada tanggal 1 hingga 4 Mei 2017 mendatang, ia akan mewakili Indonesia mengikuti event bergengsi The Annual Prince Sultan Competition on Memorization of Holy Quran and Hadeeth for Asean atau Musabaqah Hifzhil Quran dan Hadist tingkat ASEAN di Jakarta dengan cabang yang diikuti hifzhil quran 30 juz.

Dengan segudang prestasi tersebut, tidaklah berlebihan jika ia mengharap sedikit perhatian pemerintah daerah terutama Pemerintah Aceh, karena dalam waktu dekat Zubirani berencana akan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir untuk memperdalam ilmu keislaman.(misbahuddin)