New Ayla Resmi Masuk Aceh

BANDA ACEH - Daihatsu Cabang Aceh meluncurkan secara resmi mobil LCGC New Ayla, baik bermesin 1.000 cc maupun 1.200 cc di halaman parkir Suzuya Mall, Seutui, Banda Aceh, Sabtu (29/4) malam. Mobil ini dapat dibawa pulang dengan uang muka atau DP Rp 20 jutaan dengan cicilan mulai dari Rp 2 jutaan/bulan.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Aceh, Herizal, Sabtu (29/4) malam menyatakan stock mobil New Ayla ready. Dikatakan, beberapa unit mobil Ayla langsung terpesan seusai peluncuran yang dihadiri puluhan undangan.

“Mobil Ayla kembali mendapat penyegaran yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat Aceh,” jelasnya. Dia mengatakan masyarakat diberi pilihan, baik bermesin 1.000 cc maupun 1.200 cc dengan sembilan varian dan transmisi manual atau matik, termasuk warna favorit yakni putih, hitam, silver, abu-abu, merah dan oranye.

“Bagi yang ingin lebih bertenaga dan sporty, maka tersedia mesin 1.200 cc dual VVT-i,” ujarnya. Dikatakan dengan motto: “Sahabat Seru Daihatsu”, maka pihaknya siap memberi berbagai kemudahan kepada calon konsumen, baik yang membeli secara kredit maupun tunai.

Disebutkan, New Ayla 1.200 cc yang lebih bertenaga dan irit bahan bakar, juga disematkan stabilizer pada bagian depan dan belakang, sehingga lebih stabil saat berkendara. Fitur lainnya juga disematkan, seperti projector headlamp, LED daytime running light (DRL), polished alloy wheel, dan rear combi lamp.

Untuk hiburan selama perjalanan, New Ayla 1.200 cc disuguhi Audio 2DIN Touchscreen dan steering switch, serta immobilizer yang menjaga keamanan mobil. Mobil LCGC 1.200 cc ini dibandrol dari Rp 136,4 juta sampai Rp 157,65 juta/unit on the road Aceh.

Tetapi, Daihatsu juga tetap memproduksi New Ayla yang lebih terjangkau, bermesin 1.000 cc yang juga tak kalah tampilannya. Mobil ini dibandrol dari Rp 103,3 juta sampai Rp 144,2 juta/unit on the road Aceh.

Sementara itu, Iwan, pemuda berusia 22 tahun kelahiran Banda Aceh mempertunjukkan kebolehan dengan menarik mobil New Ayla berisi penuh penumpang atau lima orang dengan gigi. Aksinya yang tidak sampai satu menit berhasil menarik perhatian pengunjung yang langsung memberi applaus atas keberhasilan menarik mobil beberapa meter di halaman parkir Suzuya Mall, Banda Aceh, Sabtu (29/4) malam.

“Saya sudah mempelajari kemampuan ini sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan sempat melanjutkan pendidikan di Jakarta,” kata pemuda lulusan Fakultas Elektro Unsyiah itu ke Serambi, seusai atraksi.(muh)