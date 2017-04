Toyota Lepas 270 Unit Mobil

* Avanza Masih Mendominasi

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa berhasil melepas sebanyak 270 unit mobil bulan ini sampai 29 April 2017. Mobil fenomenal Avanza dan Veloz masih mendominasi dengan pesanan sebanyak 116 unit, diikuti mobil LCGC tujuh penumpang atau adik Avanza, New Calya sebanyak 45 unit.

Mobil Low Cost Green Car (LCGC) lainnya New Agya yang telah diluncurkan di Suzuya Mall, Banda Aceh, Sabtu (22/4) terpesan 17 unit. Mobil penumpang lainnya, All New Innova terpesan 42 unit, diikuti Fortuner, Rush dan Sienta yang sama-sama 10 unit, Yaris 8 unit, Hilux 7 unit dan Etios bersama NAV1 dan Camry sama-sama 1 unit.

“Kami terus berupaya memberikan yang terbaik kepada pelanggan, terutama untuk mobil baru dengan uang muka terjangkau,” jelas Azhar, Branch Manager PT Dunia Barusa, Banda ceh, Sabtu (29/4).

Dia menjelaskan pesanan mobil tetap normal, walau perekonomian Aceh belum sepenuhnya membaik. Diharapkan, pasar mobil terus membaik, apalagi jelang Idul Fitri 2017 yang hanya dua bulan lagi. “Khusus pemesan mobil Avanza dan Veloz, sebaiknya memesan lebih awal, sehingga dapat digunakan saat lebaran nantinya,” katanya.

Azhar yang baru kembali dari Jakarta, kemarin menyatakan program DP terjangkau tetap diberlakukan pada Mei 2017 ini. Dikatakan, untuk Avanza G M/T, maka calon konsumen hanya perlu mempersiapkan DP Rp 17 juta dengan cicilan Rp 6.096.00/bulan selama 5 tahun, maka mobil dapat langsung dibawa pulang, jika stock ready.

“Untuk segmen mini MPV, Avanza dan Veloz, maka masa tunggu tidak lama lagi, bahkan suplai sudah lancar, kecuali Veloz yang memiliki permintaan tinggi,” katanya. Dia mengakui, walau sejumlah mobil baru Toyota diluncurkan, Avanza tetap yang paling diminati warga Aceh.

Sedangkan New Agya yang sudah bermesin baru 1.200 cc yang sama dengan Calya berteknologi dual VVT-i dan bertenaga 88 PS ini dapat diboyong dengan DP Rp 35 juta dan angsuran Rp 3,6 juta/bulan selama lima tahun.

Lain halnya untuk New Calya, dengan DP lebih rendah lagi yakni Rp 26 juta dengan cicilan Rp 3,9 juta/bulan selama lima tahun. Warga Aceh dapat menentukan mobil pilihan, tetapi kemampuan keuangan juga harus disesuaikan, sehingga tidak mengganggu anggaran belanja rumah tangga bulanan, ujarnya.

Azhar yang dinobatkan sebagai Marketeer Of The Year 2017 dari MarkPlus Inc atas perannya dalam dunia pemasaran mobil di Grand Ballroom Hermes Palace Hotel pada Kamis (27/4) mengatakan prospek mobil baru masih cerah di Aceh. “Jika perekonomian Aceh terus tumbuh, maka pasar mobil akan terus naik,” jelasnya.

Dia berharap, kepercayaan warga Aceh terhadap mobil Toyota tetap terjaga dengan baik, apalagi pelayanan terus ditingkatkan. Mulai penjualan, servis rutin yang juga dibuka hari Minggu, sampai bengkel body paint dan spareparts.

Disebutkan, mobil Toyota tidak hanya dapat dipesan di Banda Aceh, tetapi juga di wilayah lainnya di Aceh. Untuk tengah Aceh, berada di outlet Takengon, wilayah barat-selatan Aceh berada di showroom Meuleboh, wilayah utara dan timur di showroom Cunda, Lhokseumawe dan outlet Sigli.

“Toyota berupaya semakin dekat dengan warga Aceh, sehingga sejumlah showroom dan outlet dibuka tahun lalu di Aceh,” katanya. Dikatakan, PT Dunia Barusa akan terus melakukan inovasi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan setia Toyota.

Selain itu, PT Dunia Barusa akan menggelar parade Toyota Kijang Club Aceh di Bandara Lanud Iskandar Muda pada hari ini, Minggu (30/4) pagi. Dikatakan, sejumlah komunitas mobil Toyota lainya juga ikut serta dalam ajang itu yang bertujuan membentuk kebersamaan para pemilik mobil Toyota.(muh)