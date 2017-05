Putra Aceh Teliti Penyebab Collapse Perusahaan Besar Dunia

BANDA ACEH - Seorang putra Aceh asal Kota Banda Aceh, Ahmad Reza Hariyadi yang melanjutkan pendidikan S1 di ESQ Business School Jakarta berhasil mewakili Indonesia dalam ajang publikasi hasil penelitian ilmiah pada International Congress ‘Innovative Engineering’ yang diselenggarakan Maltepe University, Istanbul, Turki.

Informasi yang disampaikan langsung oleh Ahmad Reza Hariyadi kepada Serambi melalui surat elektronik dari Istanbul, Senin (1/5) menyebutkan, penelitiannya sudah melewati tahapan seleksi oleh para profesor dari Maltepe University. Dari seleksi tersebut ditetapkan 25 penelitian terbaik dunia yang salah satunya adalah hasil penelitian Ahmad Reza dari Aceh berjudul; Indonesia Technology Disruption: Facing a New Opponent in The Era of Digitalized Creative Economy.

Reza bersama perwakilan dari sejumlah negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Algeria, Bulgaria, Yunani, United Kingdom, Argentina, dan tuan rumah Turki memaparkan hasil penelitiannya di hadapan audien dari seluruh dunia, termasuk akademisi dari universitas ternama di seluruh dunia.

Fokus penelitian putra dari Muhammad Fadzil, anggota Kodim 0101/BS dan ibu Dili Damayanti tersebut adalah mencari tahu penyebab collapse-nya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dan dunia. Penelitian yang dilakukan menggunakan dua metode, yaitu observasi langsung dengan mewawancarai top management dari parusahaan-perusahaan seperti Standard Chartered, Chevron, Pertamina, dan perusahaan besar lainnya yang sudah established (mapan) lebih dari 20 tahun. Reza juga menyandarkan penelitiannya melalui literature review.

Reza juga akan melakukan penelitian lanjutan di Turki yang nantinya hasil penelitian tersebut akan dibawa ke Indonesia untuk dijadikan acuan atau tolak ukur dalam perkembangan teknologi maupun ekonomi yang mereka miliki. Hasil penelitian tersebut juga akan dipublikasikan dalam konferensi internasional di New York, AS. “Semoga apa yang saya capai ini bisa memotivasi putra-putri Aceh lainnya di berbagai tingkatan,” kata Reza sambil berharap prestasi yang ia raih bisa membantunya mencapai gelar master di Inggris.(nas)