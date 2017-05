Serial Goblin Tak Menang dalam Baeksang Arts Awards 2017

SERAMBINEWS.COM - Serial Guardian: The Lonely and Great God atau yang lebih dikenal dengan Goblin tak mampu memenangi kategori Drama Terbaik dalam Baeksang Arts Award 2017 yang diselenggarakan di COEX Convention & Exhibition Center, Korea Selatan, Rabu (3/5/2017).

Padahal serial ini cukup populer dan memiliki rating yang tinggi.

Hal ini tentu cukup mengejutkan para penggemarnya karena Goblin sebelumnya diprediksi bisa menang dengan mudah dibandingkan dengan nomine lainnya, yakni Love in the Moonlight, Romantic Doctor, W, dan Dear My Friends.

Faktanya Goblin dikalahkan oleh Dear My Friends yang juga tayang di kanal yang sama, yaitu TVN.

Dear My Friends sendiri bercerita soal sekelompok kawan-kawan lama yang berada dalam tahun-tahun terakhir hidup mereka. Mereka merayakan persahabatan dan sisa-sisa tahun mereka.

Serial ini diperankan oleh Go Hyun-jung, Kim Hye-ja, Na Moon-hee, Go Doo-shim, dan masih banyak lagi. Dear My Frienda yang memiliki 16 episode kali pertama tayang pada 13 Mei 2016 dan berakhir pada 2 Juli 2016.

Untuk diketahui, Goblin memiliki rerata penayangan sebesar 12,924 persen semenara Dear My Friends hanya 5,066 persen.

Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa drama paling populer belum tentu selalu memenangkan penghargaan.