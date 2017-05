1.076 Teungku belum Terima Honor

BLANGPIDIE - Sebanyak 1.076 teungku (guru) dari sejumlah dayah/pesantren dan balai pengajian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Januari hingga April 2017 belum menerima honor (insentif). Informasi yang diterima Serambi dari seorang teungku mengatakan pada tahun 2016, honor tersebut dibayar tepat waktu.

Bayarnya setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan, kita tidak tahu 2017 ini, kenapa honor kami hingga memasuki bulan Mei, belum dibayar oleh Dinas Pendidikan Dayah Abdya,” katanya. Adapun besaran honor yang diterima bervariasi mulai dari Rp 150.000 per bulan hingga Rp 700.000 per bulan. Pada APBK 2017, Pemkab Abdya telah menganggarkan pembayaran insentif kepada 1.076 teungku dengan anggaran sebesar Rp 2,52 miliar lebih atau Rp 632.430.000 per triwulan.

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin MM yang dikonfirmasi Serambi membenarkan bahwa insentif teungku tersebut belum dibayar. “Sedang dibuat SK pencairannya, setelah SK itu dibuat dan ditandatangani oleh bupati, langsung kita bayar,” kata Rajuddin. Ia menargetkan dalam waktu dekat atau pertengahan Mei insentif tersebut telah diterima para teungku. “Bulan ini juga, kita bayarnya,” katanya.

Menurut Rajuddin, insentif tersebut dibayar secara bervariasi. Untuk pimpinan dayah besar, akan menerima insentif sebesar Rp 700 ribu per bulan, pimpinan dayah sedang sebesar Rp 500 ribu per bulan, pimpinan dayah kecil Rp 400 ribu per bulan. Sementara, insentif guru dayah atau teungku dayah diberikan Rp 270 ribu per bulan, insentif guru balai pengajian sebesar Rp 200 ribu per bulan, dan insentif teungku balai pengajian seumeubeut atau TPA biasa sebesar Rp 150 ribu per bulan. “Pimpinan pesantren sebanyak 5 orang, pimpinan dayah sedang 17 orang, dayah kecil 30 orang, guru dayah 218 orang, balai seumeubeut atau TPA 665 orang, dan guru balai pangajian 141 orang,” terangnya.(c50)