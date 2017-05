All New CBR250RR dan PCX Terlaris

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil membukukan penjualan 206 motor dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di Jakarta, 27 April-7 Mei 2017.

All New Honda CBR250RR dan Honda PCX menjadi motor paling laris terjual dengan masing-masing penjualan 33 unit dan diikuti Big bike Honda CMX500 Rebel yang memikat pengunjung IIMS dengan penjualan 32 unit.

Deputy Head of Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbuddin menyampaikan hal ini dalam siaran pers kepada Serambi, Selasa (9/5). Ia merincikan jenis Sepmor Honda yang laku dalam even selama sebelas hari itu, yakni 153 unit atau 74 persen dari jumlah tersebut merupakan motor premium.

Sedangkan sisanya merupakan motor nonpremium yang ternyata juga diminati konsumen kendati tidak ada unit yang dipamerkan. “Menemani kesuksesan All New Honda CBR250RR, skutik premium Honda PCX dan motor kustom bigbike Honda CMX500 Rebel menjadi terlaris ketiga, disusul Honda Scoopy 23 unit dan Honda CRF250RALLY 18 unit,” sebut Ahmad.

Ahmad menambahkan dominasi motor premium ini sudah sesuai nilai dan konsep yang dihadirkan perusahaan di IIMS untuk konsumen, yaitu menyuguhkan beragam pilihan motor premium untuk menunjang gaya hidup, memacu adrenalin, dan menghadirkan kebanggaan bagi konsumen.

Dalam pameran IIMS 2017, booth AHM menyuguhkan area total control yang juga memamerkan motor balap MotoGP versi jalan raya Honda RC213V-S, motor supersport CBR1000RR, motor supersport produksi anak bangsa All New Honda CBR250RR, serta motor versi balap All New Honda CBR250RR yang telah mengantarkan pebalap Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih dari podium tertinggi kelas AP250 di Asia Road Racing Championship. Selain itu juga ada area adventure, di mana AHM menghadirkan Honda CRF1000L Africa Twin dan Honda CRF250RALLY dengan DNA Rally Dakar.

Bagi pecinta jajaran big bike Honda, AHM menghadirkan motor terbaru yang lebih bertenaga Honda CB650F, serta Honda CB500F dan Honda CB500X, serta pilihan terbaru big bike Honda CMX500 Rebel yang menawarkan imajinasi, gaya hidup, dan jati diri pengendara. Khusus bagi pecinta skutik premium, AHM memboyong skutik terbaru Honda SH150i bergaya Eropa dan skutik premium Honda PCX yang mewakili kemewahan desain dan kebanggaan berkendara bagi konsumen skutik kelas atas.

Pengunjung IIMS 2017 juga berkesempatan mencoba langsung jajaran unit sepeda motor Honda di area luar gedung JIExpo. AHM menyiapkan lima motor, yaitu motor sport All New Honda CBR250RR, big bike Honda CB500X, motor adventure Honda CRF250RALLY, motor custom Honda CMX500 Rebel dan skutik premium Honda PCX. (una)