Ditemukan Surat Michael Jackson, Ungkap Kejadian Sebelum Meninggal

SERAMBINEWS.COM - Bintang pop 90-an, Michael Jackson sudah meninggal pada tahun 2009, namun namanya masih dikenal di hati penggemarnya.

King of Pop ini ditemukan meninggal di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis, 25 Juni 2009, Pukul 14:26 waktu setempat.

Sebelum meninggal, rencananya penyanyi yang memiliki ciri khas dengan gerakan dansa "Moonwalk" ini akan mengelar konser terakhirnya di O2 Arena, London.

Trik Michael Jackson Joget Miring (Messy Nessy Chic)

Pelantun lagu Got to Be There ini memberikan nama konsernya dengan tajuk This Is It Michael Jackson.

Konser tersebut rencananya akan berlangsung pada 25 Juli 2009, namun tepat sebulan sebelum gelaran konser terakhirnya, Michael Jackson ditemukan tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

Ia diduga mengalami gagal jantung setelah diberikan suntikan demerol.

Berita kematiannya bahkan sempat menggangu seach engine internet, karena terlalu banyak orang yang mengakses satu kata kunci yang sama, yaitu "Michael Jackson."

Para pengemarnya pun tentu merasa tak percaya dengan kepergian King of Pop.

Berbagai macam spekulasi mengenai kematian Michael Jackson pun beredar.

Hingga kini, penyanyi legendaris yang menutup mata di usia 50 tahun ini masih banyak didenggar lagu-lagunya.