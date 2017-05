Anda ke Aceh Tengah? Ini Musim Puncak Panen Nenas di Pegasing

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kalau anda jalan-jalan ke Kabupaten Kalau anda jalan-jalan ke Kabupaten Aceh Tengah , maka jangan lupa singgah di Pegasing, berjarak sekitar 6 kilometer arah selatan Kota Takengon.

Pegasing terkenal sebagai sentra penghasil buah nenas terkenal di dataran tinggi Gayo. Pada bulan Mei hingga Juli 2017, panen nenas Pegasing sedang mencapai puncaknya.

Banyak petani menjajakan buah nenas di sepanjang ruas jalan Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing. Buah nenas yang sudah masak itu digantung berjejer rapi di lapak-lapak di pinggir jalan.

Pekan kedua bulan Mei 2017, harga buah nenas ukuran kecil dijual Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per buah, ukuran sedang Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per buah dan ukuran paling besar Rp 15.000 per buah.

Biasanya para petani masih mau bernegosiasi soal harga dengan pembeli.

"Saya sering beli nenas disini dan saya bawa pulang ke Lhokseumawe," ujar Fitri, seorang pembeli nenas di Kampung Kayu Kul, Pegasing Rabu (10/5/2017).

Di Pegasing, selain membeli buah nenas, para pengunjung juga dapat menikmati langsung buah nenas yang sudah dikupas dan dipotong kecil untuk dimakan bersama dengan bumbu manisan.

Warung yang menyediakan nenas siap saji ini disebut Voles. Ada puluhan Voles yang menyajikan rasa nenas asli di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah