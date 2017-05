All New Scoopy Hadir di Aceh

Tiga varian sepeda motor Scoopy dipamerkan di Dealer Honda Peunayong Banda Aceh, saat konferensi pers launching All New Scoopy, Sabtu (13/5). Pemimpin Cabang PT Capella Dinamik Nusantara, Saifullah memaparkan jika motor Scoopy terbaru itu memiliki delapan pilihan warna. SERAMBI/MUHAMMAD NASIR

* Harga Rp 19.354.000/Unit

BANDA ACEH - Sepeda motor Honda All New Scoopy kini sudah mulai dipasarkan di Aceh. Scoopy terbaru yang hadir dengan tiga varian yaitu sporty, stylish, dan playful itu diluncurkan (launching) di Taman Sari, Banda Aceh, Sabtu (13/5). Sepeda motor matic ini dibanderol Rp 19.354.000 per unit on the road Aceh, atau dapat juga dicicil dengan uang muka (DP) Rp 2.300.000 selama tiga tahun dengan jumlah angsuran Rp 916.000 per bulan.

Pimpinan Cabang PT Capella Dinamik Nusantara Dealer Honda di Aceh, Saifullah, dalam konferensi pers di Capella Honda, Peunayong, Banda Aceh, kemarin, mengatakan, Scoopy yang sebelumnya sudah tak diproduksi lagi. “Khusus yang varian baru yakni playful, All New Scoopy memiliki warna yang lebih cerah, sehingga cocok digunakan oleh remaja,” ungkapnya.

Saifullah menyebutkan, All New Scoopy memiliki delapan warna pilihan yaitu black, white, dan red untuk varian sporty, black dan matte brown untuk varian Stylish, dan warna white green, cream, dan white blue untuk varian playful. “Hampir semua tipe matic, di Aceh pasarnya cukup bagus. Demikian juga tipe scoopy ini sangat diminati oleh masyarakat Aceh,” jelas Saifullah.

Sedangkan warna All New Scoopy yang paling diminati saat ini, tambah Saifullah, adalah stylish matte brown dan sporty red. Sepeda motor matic ini, sambungnya, cocok digunakan oleh yang berusia 18-25 tahun.

Manager Promosi dan Advertising PT Capella Dinamik Nusantara, Hendro menambahkan, All New Scoopy yang memiliki tagline #cari_aman ini dilengkapi alarm untuk menjaga dari aksi pencurian dan answer back system yang berguna mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.

Selain itu, lanjut Hendroe, mesin 110 cc berpendingin udara, eSP yang terbukti bertenaga, irit dan ramah lingkungan, serta dilengkapi ban tubeless 12 inch. “Kemanapun pergi, tak perlu takut gadget kehabisan energi. Sebab, All New Scoopy dilengkapi power charger,” demikian Hendro.

Sementara Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara, Hermawan Kunhardi, menyebutkan, data indent All New Scoopy sejak April hingga saat ini sudah mendekati 200 unit. “Kita terus berusaha untuk memenuhi permintaan yang indent ini, maksimal dalam sebulan ke depan akan terpenuhi,” ujarnya.

Soal target penjualan All New Scoopy, Hermawan mengatakan, selama ini permintaan pasar terhadap Scoopy terbaru tersebut cukup tinggi. “Setiap bulan terus meningkat. Untuk seluruh Aceh permintaannya mencapai 1.500 unit. Target penjualan All New Scoopy di Banda Aceh masih 250 unit per bulan,” pungkasnya.(una)