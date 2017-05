Besok, STKIP BBG Adakan Seminar Internasional Pedagogik

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- STIKIP Bina Bangsa Getsempena (BBG) akan menggelar Seminar Internasional Pedagogik (Conference International on Innovative Pegagogy), Kamis (18/5/2017) besok.

Seminar itu dijadwalkan akan dibuka oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Kopertis) Wilayah XIII Aceh Prof Jamaluddin Idris MEd di Plenary Hall STKIP BBG.

Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Walikota Banda Aceh Drs Zainal Arifin.

Sementara itu, dari Kemeristekdikti RI akan diwakili oleh Sekretaris Dirjen Belmawa Prof Dr Rina Indiastuti SE, MSi.

Akan hadir pula beberapa pejabat daerah Provinsi Aceh, dan Pimpinan PTS dan PTN di Aceh.

Gio Muhammad Johan, panitia penyelenggara menyatakan bahwa selain Prof Dr Rina Indiastuti SE MSiE sebagai keynote speaker, ada enam pembicara lagi yang akan mengisi seminar yakni Prof Dr Dato Zakaria Kassa (President CAPEU), Prof Dr Hue Ming Tak (Head of the Department of Special Education and Counselling, The Education University of Hong Kong).

Kemudian Assoc Prof Dr Adanan Bin Basar (Pemangku Ra’es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB Brunai Darussalam), Assoc Prof Dr Goh Swee Choo (Faculty of Education and Human Development UPSI, Malaysia), Assoc Prof Dr Sukree Langputeh (Deputy Rector for International Relations and Alumni Fatoni University, Thailand), dan Prof Dr Jamaluddin MEd (Coordinator of Kopertis XIII Aceh Region). (*)