Butuh Darah, Anda Bisa Cari Lewat Aplikasi Go-Blood

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Permintaan darah bagi pasien, khususnya pasien thalasemia yang terkadang membutuhkan darah dalam waktu cepat.

Saat dibutuhkan, terkadang keluarga pasien akan dibuat kalang kabut untuk mencarinya, keadaan bertambah runyam ketika stok darah di bank darah habis.

Nah, sekarang keluarga pasien sedikit terbantu dengan hadirnya aplikasi Go-Blood. Aplikasi ini membantu seseorang dalam mencari darah dengan cepat dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan darah yang menjadi masalah di Indonesia selama ini.

Hal itu disampaikan oleh Direktur BFLF, Michael Oktaviano pada acara launching aplikasi pencarian darah Go-Blood di Aula Gedung Digital Innovation Lounge (DILO) Banda Aceh, Sabtu (20/5/2017).

Ini aplikasi pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai mesin pencari darah secara online.

Aplikasi yang dilaunching oleh Blood For Life Foundation (BFLF) ini dapat menghubungkan 34 provinsi di Indonesia dan 546 kabupaten kota.

Aplikasi ini juga dikembangkan untuk membantu pasien-pasien thalasemia khususnya di Aceh, sebab ada fitur khusus untuk pasien thalasemia pada aplikasi yang tersedia di Play Store itu.

“Seperti pernyataan dari Ketua PMI Indonesia, Jusuf Kalla, bahwa kebutuhan darah itu terus berkurang 1 juta kantong setiap tahunnya. Jadi, dengan adanya aplikasi Go-Blood karya anak-anak Aceh yang tergabung dalam BFLF dapat membantu kebutuhan darah tersebut,” kata Michael.

“Mengingat, thalasemia di Aceh tertinggi di Indonesia, sehingga dengan aplikasi Go-Blood dapat memenuhi kebutuhan pasien darah Thalasemia yang setiap bulannya dibutuhkan. Aplikasi ini juga merupakan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang sebagai data base," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa aplikasi itu sengaja dilaunching pada hari ini karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei.

Kegiatan itu turut dihadiri Perwakilan Bappeda Aceh dan Pembina BFLF Abdya. "Kita berharap pemerintah bisa memberikan perhatian atas karya ini," katanya lagi.

Selain melakukan launching, Michael juga mengatakan bahwa BFLF juga akan go to campus dan go to school untuk memperkenalkan sosio tekhnologi.

“Sebab tekhnologi itu banyak manfaat kebaikannya asal ada kebaikan dan ada misi kemanusiaan di dalamnya, salah satunya adalah Go-Blood,” tutupnya. (*)