Daihatsu Aceh Miliki Paket Resolusi  

BANDA ACEH - PT Astra International Daihatsu Banda Aceh kembali menawarkan program menarik dengan meluncurkan ‘Paket Resolusi’. Seluruh varian mobil masuk di dalamnya, mulai dari New Ayla, Sigra, Xenia sampai Terios, sehingga warga Aceh dapat menyesuikan mobil ‘Sahabat Keluarga’ ini.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Aceh, Herizal SE AK, Sabtu (20/5) menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan stock untuk seluruh varian mobil. Disebutkan, upaya itu untuk memenuhi pesanan mobil yang biasanya tinggi jelang lebaran Idul Fitri, sehingga calon konsumen tidak kecewa.

Bahkan, sebutnya, mobil Xenia, kembaran Avanza juga stock ready, sehingga warga Aceh tidak perlu khawatir jika menginginkan mobil keluarga tersebut. Demikian juga dengan mini SUV Terios, juga stock ready.

“Belajar dari pengalaman tahun lalu, dimana pesanan mobil membludak jelang lebaran, maka pada tahun ini, kami sudah mempersiapkan stock mobil dengan baik,” ujarnya. Dikatakan, upaya ini untuk mencegah terjadinya inden atau masa tunggu datangnya mobil terlalu lama.

Herizal yang baru kembali dari Palembang, Sumatera Selatan, kemarin menyatakan warga Aceh dapat membeli secara kredit maupun tunai. Khusus kredit, maka uang muka atau DP yang ditetapkan masih rendah, sehingga tidak menguras kantong.

Dikatakan, untuk New Ayla, program DP minimal mulai Rp 20 jutaan dengan angsuran di bawah Rp 3 jutaan perbulan selama 5 tahun Untuk Great New Xenia, DP yang dipersiapkan hanya Rp 20 juta dengan angsuran antara RFp 4 sampai Rp 5 jutaan per bulan. Disebutkan, Sigra dan Terios juga dapat dibeli secara kredit.

“Astra Daihatsu fleksibel dalam sistem pembelia, karena untuk kredit dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial calon pembeli dan salesman akan memberikan solusi pilihan yang ditetapkan calon konsumen.” ujar Herizal.

Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan sosial seperti sosialisasi thalasaemia bekerja sama dengan Popti (Perhimpunan Orangtua Penderita Thalasaemia Indonesia) dan Darah untuk Aceh.(muh)