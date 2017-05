Pesanan Toyota Mulai Tinggi

MOBIL LCGC All New Agya dipamerkan oleh PT Dunia Barusa di salah satu cafe Banda Aceh pada Sabtu (20/5) malam.

* Jelang Idul Fitri 1438 H

BANDA ACEH - Pesanan mobil Toyota melalui dealer resmi PT Dunia Barusa di tiga kota Aceh mulai tinggi jelang lebaran Idul Fitri 1438 H. Bahkan, salah satu jenis mobil, All New Veloz manual bermesin 1.500 cc harus segera dipesan bulan ini, sehingga dapat digunakan untuk mudik lebaran.

“Pemesanan mobil pada bulan ini tetap tinggi, terutama Avanza dan Veloz, termasuk All New Sienta yang makin diminati warga Aceh,” jelas Azhar, Branch Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh di sela-sela acara ‘Showroom Event & Ngopi Ceria’ di salah satu cafe Banda Aceh pada Sabtu (20/5) malam.

Dia menyatakan akan terus menggelar berbagai promo jelang bulan Ramadhan ini, sehingga warga Aceh dapat memiliki mobil baru Toyota dengan mudah untuk digunakan saat lebaran nantinya. “Untuk All New Agya masih stock ready saat ini dan kami siap memberi harga khusus,” ujarnya.

“Bagi pelanggan yang membutuhkan kendaraan untuk mudik lebaran, bulan ini dapat memesan, agar mudik lebaran lancar,” katanya.

Azhar mengatakan calon konsumen cukup mempersiapkan uang muka (DP) Rp 22 juta dengan cicilan Rp 3.587.100/bulan selama 60 bulan. Sedangkan untuk mobil lainnya juga telah ditetapkan dalam program yang disebut: “Mei Setia”.

Seperti mobil fenomenal All New Avanza DP Rp 13 juta, All New Rush Rp 19 juta, All New Sienta Rp 20 juta, Calya Rp 24 juta dan Innova Rp 43 juta. Dikatakan, pesanan mobil pada pekan ketiga Mei 2017 ini, sudah di atas angka 200 unit.

Bahkan, pada Sabtu (20/5) sebanyak 60 unit mobil terpesan yang didominasi Avanza dan Veloz sebannyak 35 unit, diikuti Calya 7 unit, Innova 6 unit, Agya 5 unit, Rush 4 unit dan Yaris 3 unit. Disebutkan, pesanan datang dari showroom Cunda, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Meulaboh.

Sedangkan dalam acara ‘Ngopi Ceria’ di salah satu cafe Jalan Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, para salesman PT Dunia Barusa sibuk melayani calon konsumen. Bahkan, saling tawar pun terjadi, seperti harga disesuaikan kembali atau juga cara pembayaran cicilan bulan.

Azhar berharap kepercayaan warga Aceh terhadap mobil merk Toyota tetap tinggi, apalagi pelayanan terus ditingkatkan. “Pelayanan kepada konsumen menjadi hal utama bagi kami, sehingga seluruh keluhan pelanggan dapat ditangani dengan baik,” ujarnya.

Dia menyatakan untuk kerusakan mesin sudah ada bengkel servis yang siap melayani pelanggan tujuh hari kerja, termasuk hari Minggu sampai pukul 12.00 WIB. Bagian pelayanan penjualan juga dibuka malam hari sampai pukul 22.00 WIB atau juga salesman yang siap melayani 24 jam.

Bahkan, untuk kerusakan bagian eksterior, termasuk rangka mobil sudah ada bengkel body paint. Dan yang tak kalah pentingnya, ketersediaan sparepatrs atau suku cadang yang dapat dijamin, termasuk memesan langsung ke pabrik TAM di Jakarta untuk bahan-bahan tertentu.

“Kami juga siap menservis kendaraan di rumah pelanggan, khusus untuk kerusakan ringan,” ujar Azhar. Dikatakan, khusus pelayanan penjualan mobil baik di showroom atau juga salesman yang siap mendatangi calon konsumen akan tetap dilanjutkan.

“Kemudahan calon konsumen memiliki mobil baru Toyota telah menjadi komitmen kami, sehingga dari pelayanan penjualan sampai servis harus tetap dijaga dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, PT Dunia Barusa telah membuka cabang dan outlet di beberapa wilayah Aceh. Selain showroom Banda Aceh, untuk wilayah barat-selatan sudah ada showroom di Meulaboh, wilayah timur ada showroom di Cunda, Lhokseumawe dan dua outlet yang khusus melayani penjualan dan servis, Takengon, Aceh Tengah dan Sigli.(muh)