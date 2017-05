Aktor Pemeran James Bond 007 Meninggal Dunia

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Aktor Clifton James meninggal dunia di usia ke 96 tahun di Gladstone, Oregon, pada Sabtu (15/4) lalu. James dikenal pernah membintangi dua judul film waralaba James Bond sebagai Sheriff JW Pepper.

Menurut laporan NME, James meninggal karena komplikasi diabetes. Ia wafat di lingkungan tempat masa kecilnya dengan damai, dikelilingi keluarga dan teman-teman dekat.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat Variety, sang aktor pernah berjuang selama lima tahun di garis depan Pasifik Selatan dalam Perang Dunia II.

Meski dia lebih dikenal saat berperan di film James Bond Live and Let Die (1973) dan The Man with the Golden Gun (1974), karier akting James telah membentang hampir enam dekade.

Dia pernah terlibat dalam film Cool Hand Luke, Superman II, The Dukes Of Hazzard, The A-Team dan Eight Men Out.

Pemilik nama asli George Clifton James itu lahir 29 Mei 1920, di Spokane, Washington. Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki.

Keluarganya kehilangan semua uang di awal krisis moneter pada 1929 dan memutuskan pindah ke Gladstone, di luar Portland, Oregon, tempat kakekknya tinggal.

Pada 1930, James mendapat pekerjaan di Civilian Conservation Corps dan memasuki Perang Dunia II pada 1942 dia menjadi Tentara AS di Pasifik Selatan. Karena kinerjanya dia telah menerima dua Purple Hearts, Bintang Perunggu dan Silver Star.

Setelah perang, James mengambil kelas di University of Oregon dan mulai bermain dalam drama. Dia pun memutuskan pindah ke New York dan mengembangkan karier aktingnya.

Sepanjang sisa hidupnya, dia kerap menghabiskan waktu musim gugur dan semi di New York. Namun ketika musim dingin tiba dia memilih tinggal di sebuah apartemen di Pesisir Pantai Delray, Florida. Sementara pada musim panas dia memilih tinggal di Oregon.

Sebelum wafat, James telah ditinggal lebih dulu oleh sang istri yang meninggal pada 2015. Kini, dia meninggalkan dua saudara perempuan, lima anak, 14 cucu dan empat cicit. (CNN-Indonesia)