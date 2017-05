BREAKING NEWS : 19 Orang Tewas Dalam Ledakan pada Konser Ariana Grande di Manchester

SERAMBINEWS.COM – Setidaknya 19 orang tewas dan sekitar 59 orang luka-luka dalam ledakan yang terjadi pada konser Ariana Grande di Machester, Inggris pada Senin (22/5/2017), sebut pihak kepolisian. Saat ini para korban tersebut telah dibawa ke rumah sakit.

Dilansir dari Time.com, pihak kepolisian menerima laporan terkait adanya ledakan sekitar pukul 10.35 waktu local.

Pejabat kepolisian, Ian Hopkins dalam konferensi pers sekitar pukul 03.00 waktu local menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah serangan teroris hingga pihaknya mendapatkan informasi lebih lanjut.

Hingga saat ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Karen Ford mengatakan kepada BBC News bahwa dirinya berada di konser bersama sang putri.

“Saat konser Ariana Grande selesai dan dia meninggalkan panggung, para penonton bubar dan berjalan menunggu tangga. Saat itulah suara yang sangat besar seperti ledakan terdengar,” jelas Ford.

“Banyak anak-anak berada di tempat itu tanpa orang tua mereka. Tidak ada yang menenangkan, setiap orang menjerit, menangis dan saling tolak-menolak,” ujarnya.

Sementara itu saat ini kondisi sang penyanyi sendiri baik-baik saja seperti disebutkan oleh Joseph Carozza kepada The New York Times.

“Ariana baik-baik saja,”sebut Juru Bicara Ariana, Joseph Carozza. “Kami akan menginvestigasi lebih lanjut atas apa yang terjadi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pelantun single “Break Free” ini memang memiliki banyak penggemar remaja dan anak-anak. Tahun ini dirinya menggelar tur internasionalnya bertajuk “Dangerous Woman” sejak Februari 2017.

Konser di Manchester Arena merupakan bagian dari tur tersebut.

Berita ini telah ditayangkan di Time.com dengan judul "At Least 19 Dead After Suspected Terrorist Attack at Ariana Grande Concert in Manchester" pada pukul 08.48 waktu setempat.