Doa dan Harapan Sejumlah Musisi dan Selebriti Dunia Pascaledakan di Manchester

SERAMBINEWS.COM – Sejumlah musisi dunia menyampaikan rasa berduka, doa serta harapan lewat cuitan mereka di twitter menanggapi peristiwa ledakan pada konser Ariana Grande di Manchester.

Sang penyanyi, Ariana Grande pun turut mencurahkan isi hatinya pascaperistiwa tragis tersebut.

“Broken. From the bottom of my heart, I am so so sorry. I don’t have words”, bunyi postingan dirinya pada twitter yang telah diretweet 163.015 kali hingga pukul 11.15 WIB.

Tidak hanya Grande, selebriti dan musisi lainnya pun turut menyampaikan rasa duka cita lewat akun pribadi mereka. Berikut diantaranya :

Musisi senior, Paula Abdul, dalam cuitannya mengatakan "My heart breaks for everyone who endured the terrifying attack at Ariana Grande's show in Manchester," .

Pemain film Central Intelligence, Dwayne Johnson mengatakan “Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande”.

@KatyPerry : “Praying for everyone at @ArianaGrande's show”.

@elliegoulding : “Sending love to those affected in Manchester.”

@RyanSeacrest : “Stunned by the news coming in from the UK… my thoughts are with the fans and families at Ariana’s Manchester show. Awful”.

Beberapa musisi terkenal lain seperti Nicki Minaj, John Legend, hingga Taylor Swift juga mencurahkan rasa empatinya atas peristiwa tragis yang terjadi pada konser rekan sesama musisi tersebut.