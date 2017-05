Kejar Mutu, Pustaka Unsyiah Gelar LOCT

Laporan: Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar Library Orientation Class and Tour (LOCT) untuk menyambut kedatangan para mahasiswa baru 2017 ke Unsyiah, kampus jantong hate rakyat Aceh.

Untuk yang diterima lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), mahasiswa memilih salah satu sesi dari slot waktu yang tersedia mulai tanggal 22-24 Mei 2017.

Kepala Perpustakaan Unsyiah, Dr Taufiq Abdul Gani kepada Serambinews.com Selasa kemarin mengatakan, tahun ini LOCT yang dulu disebut Pengenalan Perpustakaan sengaja dikemas lebih menarik dibanding tahun lalu.

Bukan cuma penjelasan teknis cara registrasi dan meminjam buku yang dijelaskan selama LOCT. Tapi lebih dari itu, yakni berupa promosi dan ajakan untuk berkreasi dan berinovasi di perpustakan dalam rangka peningkatan literasi informasi mereka.

"Kepada mereka dikenalkan fasilitas, dan pelayanan RFID Peminjaman Mandiri, UILIS Mobile, LSS, ETD, Kelas Literasi Informasi Relax and Easy, Harmoni Kampus, Duta Baca, Unsyiah Library Fiesta, dan lainnya," sebut Taufiq.

Ia berpandangan, LOCT ini penting bagi Perpustakaan Unsyiah sebagai institusi yang menjalankan ISO 9001 untuk meningkatkan dan mencapai sasaran mutunya.

"Peranan mahasiswa baru dalam mencapai sasaran mutu berupa jumlah kunjungan dan peminjaman koleksi sangat penting, karena merekalah kader baru yang akan berada dalam kehidupan kampus 4-5 tahun ke depan. Kami menginginkan perpustakaan ini menjadi the most unforgettable place during their studies in Unsyiah," ujarnya.

Taufiq menyebutkan, sasaran Perpustakaan Unsyiah tahun 2017 ini jumlah kunjungan 410.000 orang dengan 100.000 peminjaman dari 118.958 eksemplar koleksi yang dimiliki. (*)