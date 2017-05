Dipertemukan Kembali dengan Bulan Ramadhan, Laudya Cynthia Bella Bersyukur

SERAMBINEWS.COM - Kembali bertemu dengan bulan Ramadan menjadi hal yang spesial terutama bagi umat Muslim.

Hari-hari yang penuh berkah serta suasana yang khas membuat banyak orang rindu untuk kembali bisa menemuinya.

Hal ini ternyata juga dirasakan oleh aktris cantik, Laudya Cynthia Bella.

Bella merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan bulan yang suci ini.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya lewat unggahan Instagram berikut ini.

instagram.com/laudyacynthiabella

"Alhamdulillaaah kita bisa melewati ramadhan tahun ini, may Allah SWT ijabah all the prayers and bless us all.

Happy Fasting in Ramadhan 1438H Mohon maaaf lahir & batin."

Begitulah bunyi keterangan pada unggahan di atas.

Dalam foto tersebut tampak sosok Bella yang tersenyum seolah menggambarkan kebahagiaannya bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Akun syaifulwakni berkomentar, "Met menjalankan ibadah puasa Bella."

"Mohon maaf lahir bathin sayang... selamat berpuasa yaa cantiik," tulis akun luluzakaria70.

Akun syahrita18 menambahi, "Ituh senyum aph gulaa kokkk ada manis2nya gthh tehhh."

"Semoga cepet dapetin imam yg bener2 imam," tulis akun zainularief4905.

Foto yang diunggah pada Jumat (26/5/2017) lalu ini telah mendapat 190 ribu likes lebih dari netizen. (TribunStyle.com/Amirul Muttaqin)