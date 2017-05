Ramadhan, New Zikra Sediakan Hadiah

Pembeli melihat Alquran dan berbagai buku di Toko New Zikra di Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu (27/5/2017). SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA

BANDA ACEH - Selama bulan suci Ramadhan 1438 Hijriah, Toko Buku New Zikra Books and Stationery yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh menyediakan berbagai hadiah kepada pelanggan. Hadiah tersebut dapat diperoleh untuk setiap pembelian buku minimal Rp 150 ribu (tidak berlaku kelipatan).

Manajer Toko Buku New Zikra, Lailun Kamal kepada Serambi, Sabtu (27/5) mengatakan, hadiah itu diperuntukkan bagi pelanggan yang membeli buku dari penerbit Tiga Serangkai yaitu Tiga Ananda, Tinta Medina, serta Metagraf dan Metamind. “Hadiah langsung yang bisa diperoleh pelanggan yaitu mukena, sajadah, peci, kain sarung, atau tasbih,” rinci Lailun Kamal.

Di kasir, menurutnya, sudah disediakan kupon yang berisi hadiah-hadiah tersebut. Jadi, lanjut Lailun, pelanggan dapat mengambil salah satu kupon untuk mendapatkan hadiahnya. “Kupon itu tidak ada yang kosong, semuanya berisi hadiah,” ungkapnya.

Ditambahkan, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapat hadiah langsung berupa satu botol sirup untuk setiap pembelian buku senilai minimal Rp 150 ribu (tidak berlaku kelipatan) dari penerbit Niaga Swadaya (selama persediaan masih ada).

Setiap bulan Ramadhan, menurutnya, permintaan Alquran dan buku-buku agama selalu meningkat. Karena itu, tambah Lailun, dalam Ramadhan kali ini pihaknya menambah jumlah Alquran dan buku-buku agama. “Tiap hari permintaan Alquran bisa mencapai puluhan,” sebutnya.

Lailun Kamal juga mengungkapkan, New Zikra yang merupakan unit usaha Serambi Group ini menyediakan berbagai jenis buku agama. Di antaranya Kehidupan dalam Pandangan Alquran, Biografi Muawiyah bin Abi Sufyan, Biografi Ali bin Abi Tahlib, Biografi Abu Bakar Ash Shiddiq, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah, serta Tafsir ayat-ayat.

Di samping itu, sambung Lailun, Toko Buku New Zikra juga menyediakan berbagai buku cerita anak-anak, resep masakan, novel, dan lain-lain. “Kami juga menyediakan buku tulis bersampul dengan harga murah,” katanya. Selama Ramadhan, tambah Lailun, Toko Buku New Zikra dibuka mulai pukul 08.30-18.15 WIB dan kemudian buka kembali setelah Tarawih hingga pukul 23.00 WIB.(una)