Tokoh Muslim AS Kecam Trump

WASHINGTON - Sejumlah anggota Kongres, tokoh masyarakat sipil dan tokoh masyarakat Muslim, serta para diplomat dari negara-negara Muslim dan pejabat senior AS memprotes Presiden AS, Donald Trump. Departemen Luar Negeri AS, secara resmi mengeluarkan larangan sambutan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1438 H.

“Jika Menlu AS menghindarinya, itu bisa mengirim pesan bahwa tidak penting untuk terlibat dengan Muslim,” kata mantan diplomat AS Farah Pandith, Mantan Menlu AS, Madeleine Albright telah memulai tradisi itu 18 tahun lalu dengan menjadi tuan rumah acara publik untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Menlu biasanya memberikan sambutan di sana tentang makna Ramadhan. Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson menolak dengan tegas permintaan untuk menjadi tuan rumah menandai datangnya bulan suci Ramadhan. Kebijakan itu dinilai akibat sikap Presiden AS, Donald Trump yang tidak bersahabat dengan Islam.

Beberapa kelompok Muslim-Amerika terkemuka di wilayah Washington yang biasanya diundang ke acara Ramadhan mengatakan sikap Tillerson jelas-jelas untuk menghindari Islam. Dikatakan, undangan biasanya sudah diterima, tetapi saat ini belum ada.

“Jika mereka memilikinya, kami belum diundang,” kata Rabiah Ahmed, juru bicara Dewan Urusan Publik Muslim di Washington. Seorang wakil untuk kelompoknya telah diundang ke acara Departemen Luar Negeri di masa lalu, katanya.

Dua pejabat AS, Sabtu (27/5) mengatakan tampaknya kebijakan itu melanggar tradisi yang telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun. Sejak tahun 1999, Sekretaris Negara Republik dan Demokrat negara bagian selalu menyelenggarakan buka puasa bersama selama Ramadhan atau perayaan hari raya Idul Fitri di Departemen Luar Negeri.

Tillerson menolak permintaan dari Kantor Urusan Agama dan Urusan Luar Negeri AS untuk menyelenggarakan resepsi Idul Fitri sebagai bagian dari perayaan Ramadhan, kata dua pejabat AS yang menolak untuk diidentifikasi karena mereka tidak diberi wewenang untuk berbicara di depan umum.

Menurut sebuah memo 6 April 2017, kantor tersebut yang biasanya memulai acara semacam itu, merekomendasikan agar Tillerson mengadakan resepsi Idul Fitri. Penolakannya atas permintaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada rencana tahun ini untuk acara Ramadhan di Departemen Luar Negeri.

Bulan puasa untuk umat Islam akan berlangsung di banyak negara pada hari Sabtu (27/5). Aktivis Muslim menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki sikap tidak bersahabat terhadap Islam. Terutama atas upayanya untuk melarang warga negara dari beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.