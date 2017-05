Pemain Bola Termahal di Dunia Paul Pogba Lakukan Umrah di Bulan Ramadhan

SERAMBINEWS.COM - Gelandang asal Prancis, Paul Pogba mendokumentasikan ibadah umrah yang dilakukannya pada akun instagram pribadi, @paulpogba.

“Most Beautiful thing I’ve seen in my life,” tulis pria berusia 24 tahun tersebut pada caption foto dirinya.

Dalam foto berlatarkan suasana di depan ka’bah, Pogba berdiri menyamping dan mengenakan pakaian ihram.

Otomatis, foto yang diunggah 21 jam yang lalu tersebut mengundang jutaan likes. Hingga pukul 15.30 WIB, sudah ada 1.558.161 likes yang diberikan.

pogba (instagram)

Dalam unggahan lainnya pada Minggu (28/05/2017), pemilik nama lengkap Paul Labile Pogba merekam video dirinya di depan ka’bah dan para jamaah yang berlalu lalang di belakangnya.

3.641.741 netizen telah menyaksikan tayangan tersebut. Salah satu netizen yang memberikan komentar adalah Aktor asal Aceh, Teuku Wisnu. “Barakallahu fiik @paulpogba,” begitu ujarnya.

Pemain Nasional Perancis ini melakukan perjalanan umrah setelah menjalani musim pertamanya di Manchester United.

pogba (TWITTER)

Pogba terbang ke Mekkah selang tiga hari setelah mengangkat trofi kemenangan Liga Eropa dengan skor 0 -2 di Stockholm.

Dalam laga final melawan Ajax Amsterdam tersebut, Paul Pogba merupakan penyumbang gol bagi klub berjulukan “the red devils” itu.