Strategi Menurunkan Angka Kematian Bayi

Oleh Rina Karmila

KASUS kematian bayi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan, terutama negara berkembang seperti Indonesia yang tidak mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) untuk penurunan angka kematian bayi (AKB). AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia.

Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya menurunkan AKB ini melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga melalui Permenkes No.39 Tahun 2016. Namun kebijakan publik tersebut belum menjangkau seluruh stakeholder, terutama Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan program Indonesia Sehat, sehingga implementasi dari kebijakan belum optimal.

Sampai saat ini, belum ada formulasi untuk proyeksi kebutuhan tenaga perawat yang efektif dan efisien di komunitas, sehingga program Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) belum optimal dilaksanakan oleh setiap Puskesmas dikarenakan kurangnya tenaga perawat. Padahal Perkesmas merupakan program penting Puskesmas dalam mewujudkan tujuan program Indonesia Sehat terkait penurunan AKB.

Tren AKB yang terus meningkat merupakan suatu permasalahan besar bagi suatu negara, dikarenakan AKB ini merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dari suatu negara. Sejak 2015 lalu, dunia mulai bekerja keras ke arah agenda pemgembangan global yang baru, yaitu Suistainable Development Goals (SDGs). Ini bertujuan untuk menurunkan AKB sekurang-kurangnya 12/1.000 kelahiran hidup pada 2030.

Menurut WHO secara global kematian bayi pada 2015 mencapai 4,5 juta atau 75% dari seluruh kematian pada periode usia di bawah 5 tahun (The UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, 2015). Perlu diketahui bahwa 99% kematian bayi secara global terjadi di negara yang sedang berkembang, dan 25-45% kematian tersebut terjadi 24 jam pertama setelah lahir (Siddhartha Gogia dan Harshpal Singh Sachdev, 2010).

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian bayi di Indonesia hanya turun sedikit dari pencapaian 2007, yaitu dari 34 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Berarti 1 dari 31 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Sebanyak 60% kematian bayi terjadi pada usia 0 bulan dan 80% kematian balita terjadi pada umur 0-11 bulan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk menurunkan angka kematian bayi sesuai target program SDGs pada 2030 nanti.

Masih tinggi

Aceh merupakan satu provinsi di Indonesia dengan AKB masih tinggi, AKB setelah melahirkan menunjukkan tren peningkatan di Aceh. Pada 2013 tercatat ada 808 balita yang meninggal. Tahun 2014 jumlahnya menjadi 831 balita, atau meningkat sebesar 3,4% (Serambi Indonesia, 22/4/2015). Pemerintah Aceh harus bekerja keras untuk menurunkan AKB dengan strategi yang tepat, yaitu strategi program berbasis masyarakat dengan kunjungan ke rumah. Strategi ini dapat menurunkan angka kematian bayi hingga di atas 40% (Baqui et al., 2009; Bhutta et al., 2011; Lassi, Haider, & Bhutta, 2010 dalam Brentani et al., 2016).

Sesuai dengan pernyataan Brentani et al., (2016) bahwa upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pendekatan/kunjungan keluarga dapat menjadi suatu strategi yang efektif untuk menurunkan AKB terutama di suatu negara dengan pendapatan menengah ke bawah.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan suatu kebijakan publik mengenai hal ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, di mana satu dari 4 area prioritasnya adalah penurunan AKB.