Oleh Jarjani Usman

Dari Anas ibn Malik, dia berkata: “Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, ‘Akan muncul kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga’, lalu muncul seorang laki laki Anshar yang masih bertetesan air wudhuk di jenggotnya, sambil menggantungkan kedua sandalnya pada tangan kirinya. Esok harinya Nabi s.a.w. bersabda seperti juga, lalu muncul laki-laki itu lagi seperti yang pertama, dan pada hari ketiga Nabi SAW bersabda seperti itu juga dan muncul laki laki itu kembali seperti keadaannya yang pertama (HR. Ahmad).

Singkat cerita setelah mendengar itu, Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash r.a. memohon kepada laki-laki tersebut agar bisa menginap di rumahnya. Lelaki itu pun membolehkannya. Namun selama tiga malam di sana, Abdullah tak melihat sekalipun kelebihan dalam beribadah lelaki itu. Lalu ia mencoba bertanya pada lelaki tersebut mengapa ia disebut ahli surga oleh Rasulullah SAW.

Lelaki itu pun menjelaskan bahwa memang ia tak mengerjakan ibadah yang lain selain yang Abdullah saksikan sendiri. Namun lelaki itu mengakui bahwa ia tidak pernah punya keinginan untuk menipu siapa pun dari kaum muslimin dan tidak pernah iri dengki atas kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang hamba.

Luar biasa, ternyata menjaga diri dari segala macam penyakit hati bisa membantu memuluskan jalan ke surga. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, kalau hati baik baiklah seluruh tubuh. Semoga kita di bulan Ramadhan ini bisa belajar bagaimana menjaga hati.