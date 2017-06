Ekspor Impor di Aceh Meningkat

BANDA ACEH - Nilai ekspor dari Aceh melalui pelabuhan di daerah ini pada April 2017 mencapai 7.573.257 USD atau meningkat 12,68 persen dibanding sebulan sebelumnya. Begitu juga nilai impor pada April 2017 yang mencapai 5.255.400 USD juga meningkat 1.068,63 persen dibanding Maret 2017.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyudin MM memaparkan hal ini dalam berita resmi statistik di Kantor BPS setempat, Jumat (2/6). “Selama 2017, baru mulai April ekspor banyak dilakukan melalui pelabuhan di Aceh. Hal ini dapat memberi nilai tambah ke provinsi Aceh dan perkembangan ekonomi dapat lebih bagus lagi. Sebab di situ akan menyerapkan tenaga kerja,” katanya.

Ia menyebutkan ekspor nonmigas terbesar dari Aceh selama April ke India, yaitu 63,54 persen. Selanjutnya ke Tiongkok 18,60 persen dan Vietnam 10,35 persen. “Share terbesarnya adalah bahan bakar mineral dan bahan kimia anorganik,” ujarnya.

Sementara komoditi yang diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi Aceh merupakan komoditi kopi, teh, rempah-rempah yang berupa coffee arabica WIB or robusta OIB, not roasted, not decaffeinated ke Amerika Serikat. Sedangkan dari kelompok buah-buahan berupa areca nuts adalah negara Pakistan dan Thailand.

Sedangkan perkembangan impor provinsi Aceh, tidak ada komoditi migas yang diimpor pada April 2017, melainkan hanya hanya komoditi nonmigas. Wahyudin menyebutkan komoditi share terbesar yang diimpor yaitu kapal laut 86,86 persen, garam, belerang dan kapur 7,94 persen, pupuk 1,26 persen, bahan peledak 3,75 persen, dan mesin-mesin 0,18 persen. “Pangsa impor non migas terbesar yaitu Filipina 86,86 persen, selanjutnya Thailand 7,94 persen dan Malaysia 3,73 persen,” lanjutnya. (una)