PII Aceh Gelar Training di 11 Kabupaten/Kota

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Aceh menggelar Training Akbar meliputi Leadership Basic Training Leadership Intermediate Training, Latihan Manajemen Dasar, Isteecomah Wati, Latihan Brigade, dan Kursus Pemandu.

Kegiatan tersebut digelar di sebelas kabupaten/kota di Aceh pada bulan Ramadhan 1438 Hijriah.

Pembukaan Training secara simbolis oleh Ikhsan Azhar selaku Ketua Umum PW PII Aceh, Sabtu (27/5/2017) yang dilaksanakan oleh PD PII Kota Banda Aceh.

"Kita ini adalah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti training ini, dan takdir kita telah diatur untuk menjalankan dakwah dengan cara kita masing-masing, oleh sebab itu kami sangat berharap yang telah hadir dan mengikuti Leadership Basic Training (LBT) PII, akan menjadi leader suatu saat nanti, disinilah proses awal yang harus kita lewati agar siap untuk berdakwah," ungkap Ikhsan Azhar.

Dikatakan Ikhsan Azhar, pelatihan yang mengusung tema 'Student to day the leader of tomorrow' para pelajar diharapkan memiliki visi, memandang masa depan karena parubahan dipegang oleh mereka-mereka yang mempunyai visi yang brilian sebagai modal awal dari para pemimpin.

"Maka di training inilah kita dilatih dan ditempa untuk siap akan perubahan ke depan," katanya.

Peserta berasal dari beberapa utusan SMA/MA dan SMP/MTsN serta para santri dan mahasiswa yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan juga memaparkan sebanyak 11 PD PII kabupaten/kota yang melaksanakan training yakni PD PII Kota Banda Aceh, PD PII Kabupaten Pidie, PD PII Perguruan Tinggi Banda Aceh, PD PII Kota Lhokseumawe, PD PII Kabupaten Aceh Timur, PD PII Kabupaten Aceh Besar, PD PII Kabupaten Aceh Utara, PD PII Kota Langsa, PD PII Kabupaten Bireuen, PD PII Kabupaten Aceh Barat dan PD PII Kabupaten Nagan Raya.

Selanjutnya PW PII Aceh telah sejak awal menyusun tim instruktur yang akan bertugas dalam training kali ini.